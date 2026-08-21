Uđi Memfise i zavrni im šiju: Depaj se vratio, Korintijans peva od sreće

Vratio se Memfis Depaj posle tri meseca na teren i bilo mu je potrebno samo deset minuta da pokaže kakav je majstor. Ne zna se koliko će još nositi dres Korintijansa zbog nejasne situacije oko ugovora, ali ovo što je pokazao za kratko vreme bilo je dovoljno da Korintijans obezbedi plasman u četvrtfinale Kopa Libertadoresa pobedom protiv Rosario Sentrala - 1:0.

Prvu priliku koju je imao da pokaže koliko je opasan, odmah je iskoristio. Savršen centaršut u 80. minutu na prvu stativu, Breno Bidon je bio brži i spretnijji od ostalih i zakucao loptu u mrežu. Sve dobija na težini ako se zna da je Korintijans poslednjih pola sata igrao sa igračem manje zbog isključenja Ranielea.