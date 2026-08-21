Uđi Memfise i zavrni im šiju: Depaj se vratio, Korintijans peva od sreće
Vreme čitanja: 2min | pet. 21.08.26. | 04:29
Brazilski tim dobio rovovsku bitku protiv Rosario Sentrala i plasirao se u četvrtfinale - 1:0
Vratio se Memfis Depaj posle tri meseca na teren i bilo mu je potrebno samo deset minuta da pokaže kakav je majstor. Ne zna se koliko će još nositi dres Korintijansa zbog nejasne situacije oko ugovora, ali ovo što je pokazao za kratko vreme bilo je dovoljno da Korintijans obezbedi plasman u četvrtfinale Kopa Libertadoresa pobedom protiv Rosario Sentrala - 1:0.
Prvu priliku koju je imao da pokaže koliko je opasan, odmah je iskoristio. Savršen centaršut u 80. minutu na prvu stativu, Breno Bidon je bio brži i spretnijji od ostalih i zakucao loptu u mrežu. Sve dobija na težini ako se zna da je Korintijans poslednjih pola sata igrao sa igračem manje zbog isključenja Ranielea.
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Vezista domaćih je nepotrebno startovao na rivala i posle gledanja VAR snimka, sudija Aleksis Erera je fudbaleru domaćeg tima pokazao put ka svlačionici. Gol Korintijansa je bio maltene jedini trenutak vredan pomena. Ovo je bila prava antipropaganda fudbala.
Toliko seckanja, prekida, oštrih startova, prigovora arbitru. Svega je bilo - igre najmanje. Tako je bilo dobirh 60 minuta. Ne zna se ko je imao manje aspiracija da napadne gol rivala, jedino je šut Kaja Sezara bio taj koji je zagrejao dlanove Konana Ledezme. Tek od isključenja Raneielea, utakmica se malo otvorila, ali sve je to bilo mlako. Korintijans je svoju jedinu priliku uspeo da pretvori u gol. Zato će večeras da peva od sreće.
KOPA LIBERTADORES - OSMINA FINALA (REVANŠI)
Utorak
Independijente - Fluminense 1:1 (0:0) - penalima 3:5, prvi meč 0:0
/Arse 90+7 penal - Serna 75/
Sreda
Tolima - Independijente del Valje 0:1
/Rodrigez 11/
Universidad Katolika - Estudijantes 0:3 (0:1) - 1:1
/Korea 44, Kariljo 53, 83/
Kokimbo Unido - Platense 0:0 /penalima 6:7/ - 1:1
Sero Portenjo - Palmeiras 0:1 (0:1) - 1:1
/Gomez 41/
Četvrtak
Flamengo - Kruzeiro 2:1 (1:0) - 1:1
/De Araskaeta 36, Lino 62 - Romero 62/
LDU Kito - Mirasol 0:0 - penalima 5:4, prvi meč 1:1
Petak
Korintijans - Rosario Sentral 1:0 (0:0), prvi meč 0:0
/Bidon 80/