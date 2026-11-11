Sa kim će Veljko na Jirgena

U petak veče na Marakanu stiže Nemačka sa jednim od najboljih trenera 21. veka Jirgenom Klopom, koji je pre mesec dana pozvao u reprezentaciju 44 igrača i odradio četiri utakmice sa četiri različita tima.

Na drugoj strani biće Veljko Paunović sa svojim desetkovanim sastavom. Najpre, strateg Orlova ne može da računa na trojicu zadnjih veznih: Lukića, Maksimovića i Stankovića. Novog igrača za to mesto nije pozvao. Ako računamo da je Paunović definitivno rešio da Srbija igra u formaciji 3-4-2-1, onda za ta dva mesta vezista ispred odbrambene linije figuriraju samo Stefan Džodić, onda Sergej Milinković-Savić, koji baš i ne „ljubi“ da igra na toj poziciji i Vanja Dragojević, koji u minule četiri utakmice Lige nacija nije odigrao ni minut. A, nema ni mnogo fudbala u nogama u klubu ove sezone. Dakle, stanje – alarmantno.

Nešto bolje će biti za Grčku, jer će suspenzije da isteknu Maksimoviću i Lukiću, pa će Paunović moći da računa na njih. Ali, treba preživeti Nemačku pre toga...

Nije blistava situacija ni na levom boku. Kostić i Terzić su odigrali najviše minuta na toj poziciji u poslednje dve godine, a sada neće biti nijednog tu. Kandidati za levog krilnog beka su Petar Sukačev, koji je odigrao minut protiv Grčke u Beogradu i to mu je bilo sve, kao i Stefan Bukinac, koji je ponovo silom prilika prekomandovan iz mlade u A reprezentaciju. On je kod Veljka Paunovića skupio tri nastupa, mada u prethodnoj akciji Orlova nije izlazio na teren.

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Nije nimalo blistavo ni po desnoj strani. Jedini pravi bek na tom beku na spisku je Kosta Nedeljković, pa to automatski znači i da će igrati predstojeće dve utakmice, a vrlo malo ima fudbala u nogama ove sezone. Štaviše, Nedeljković je na tri prethodne utakmice Lige nacija skupio 239 minuta na terenu, dok je u klubu skupio 166. Veće poverenje u njega ima Paunović nego trener Rendžersa.

Sve kad se sabere – čupavo. Neprijatno. Nimalo obećavajuće. A, ovo je poslednje okupljanje do marta, kada bi Srbija mogla da počne kvalifikacije za Evropsko prvenstvo...