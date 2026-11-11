LUDI TIKET, sreda, 5.459.409 dinara: Kako sa 200 dinara postati milioner

Da li je u pitanju košarkaški trener, košarkaš ili samo neko ko ima fantastičan osećaj za košarku - nije toliko bitno. Ovaj Mozzartov igrač koji je u našem novosadskom slot klubu, u Bulevaru Oslobođenja, uplatio tiket za 200 dinara pokazao je da ima košarku u malom prstu. Ili neverovatnu sreću. Ponovo nije toliko bitno, računa se dobitak, a on kaže da je naš igrač postao milioner!

Sa uloženih 200 dinara na 16 parova, koji su zbirno dali kvotu 18.825,55, dobitak je fantastičnih 5.459.409,26 dinara! Doprineo mu je i čuveni SUPER MULTI BONUS.