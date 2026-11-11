LUDI TIKET (-), sreda, 359.471 dinara: Baksuzni 13. par

U tiket je uložio 600 dinara, napravio kvotu 460 za potencijalni dobitak od skoro 360.000 dinara, međutim... Taj jedan tenis... Taj 13. par...

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Iako bi ovakav scenario inače doneo ogroman žal, igrač iz Šapca nije ostao praznih ruku zahvaljujući sjajnom benefitu NAPLATI PROMAŠAJ. Njegov dobitak u ovom slučaju je 3.000 dinara.

Mozzart RELAX donosi potpuno novu dimenziju u svet sportskog klađenja, omogućavajući igračima da osiguraju dobitak i pre nego što se utakmica završi. Glavna prednost ove opcije je automatsko priznavanje tipa kao dobitnog onog trenutka kada ekipa na koju ste se kladili ostvari ubedljivo vođstvo – tačnije, 2 gola prednosti u fudbalu ili 16 poena razlike u košarci. Jednom kada se ovaj uslov ispuni, kasniji preokreti i krajnji ishod meča postaju potpuno nevažni za vaš status na tiketu. Ova pogodnost se primenjuje na klasično klađenje na pobednika meča, dok u fudbalskoj ponudi važi i za igru na golove, kao i za prelaze 1-1 i 2-2. Zahvaljujući tome, igrači mogu bez stresa da prate završnice utakmica, jer je njihov profit već bezbedan i zaključan.