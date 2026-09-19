Uništena najbolja odbrana sveta: Grk terorisao, Arsenalov najubedljiviji poraz od 2023.
Vreme čitanja: 9min | sub. 19.09.26. | 18:01
Tobdžije tačno 40 meseci nisu izgubile utakmicu sa tri gola razlike, zanimljivo je da je i tada Artetin tim nastradao od Brajtona
Šta god da se dogodi u engleskom fudbalu ovog vikenda, neće biti dileme o čemu će se najviše pričati i pisati sve do početka predstojećeg reprezentativnog termina. Aktuelni šampion Engleske i defanzivni bedem koji je igrao finale Lige šampiona i tamo do penala i same ivice ponora doterao moćni Pari Sen Žermen kao najubojitiji napad sveta, doživeo je neočekivani slom i ono što se kad-tad neminovno dogodi, a to je loš dan. Odbrana za koju mnogi tvrde da je u ovom trenutku najčvršća na svetu kapitulirala je na gostovanju Brajtonu, pretrpevši ubedljiv poraz 0:3 (0:2) u petom kolu Premijer lige Engleske.
Apsolutni heroj iznenađenja na Falmer stadionu i noćna mora Arsenalovih defanzivaca bio je 19-godišnji napadač Haralampos Kostulas. Grčki reprezentativac je terorisao skupoceni londonski bedem, meč je završio sa direktnim učinkom od jednog gola i jedne asistencije, čime je lično potpisao krah Artetine taktičke discipline. Svaki njegov kontakt sa loptom značio je paniku u redovima gostiju, a Gabrijel Magaljaes i Ezri Konsa će dugo razmišljati o njegovim prodorima i udarcima sa distance koji su pokazali mane u do sada neprelaznoj odbrani.
Izabrane vesti
Dok u Londonu bukti alarm zbog šamara i najubedljivijeg poraza u svim takmičenjioma od maja 2023. godine (takođe 0:3 od Brajtona), ova utakmica bi morala ozbiljno da zabrine i stručni štab naše reprezentacije. Naime, raspucani Kostulas već u četvrtak stiže na beogradsku Marakanu, gde će selekcija Grčke pod vođstvom Ivana Jovanovića gostovati Srbiji na otvaranju nove sezone UEFA Lige nacije. Ako je tinejdžer u stanju da na ovakav način ponizi i razbije verovatno najčvršću odbranu planete, jasno je kakva opasnost preti Orlovima ukoliko mu se ostavi imalo prostora. Ali to je već neka druga tema...
Od samog starta bilo je jasno da Brajton nema nameru da ustukne pred šampionom, napunjen pozitivnom energijom posle prokreta od 0:2 do 3:2 protiv Mančester Junajteda na Old Trafordu u šesnaestini finala Liga kupa pre tri dana. Domaćin je krenuo silovito, a rano upozorenje za Davida Raju bio je upravo strašan projektil Kostulasa sa ivice kaznenog prostora. Arsenal je uspeo da uzvrati preko Bruna Gimaraesa koji je pogodio spoljni deo mreže, ali bedem londonskog tima pukao je u 30. minutu. Veteran Paskal Gros primio je loptu od Kostulasa i sa distance, spektakularnim udarcem van domašaja Raje pogodio sam ugao za 1:0.
Samo nekoliko trenutaka nakon što je Bukajo Saka propustio kolosalnu šansu za izjednačenje, usledila je surova kazna i trenutak koji je prelomio meč. Odbrana Arsenala napravila je nedopustivu grešku i ostavila Kostulasu previše prostora. Mladi Grk nije oklevao, namestio se i razornim udarcem sa distance pogodio donji ugao Rajinog gola za šokantnih 2:0 tik pred odlazak na odmor.
Ako je Mikel Arteta u svlačionici kovao plan za istorijski preokret, sve nade su potopljene na otvaranju drugog poluvremena, i to iz oružja koje je prošle sezone bilo zaštitni znak Arsenala, iz prekida. Paskal Gros je izveo savršen korner i upisao svoju 51. asistenciju u dresu Brajtona, a letnje pojačanje iz Štutgarta Čema Andres je nebeskim skokom i silovitim udarcem glavom zakucao loptu u mrežu za nedostižnih 3:0.
Mogli su domaći do kraja i do četvrtog pogotka da Raja u finišu nije čudesno zaustavio udarac Meta O'Rajlija, dok je na drugoj strani golman Bert Ferbrugen odbranio zicer Kaiju Havercu i sačuvao mrežu čistom.
Ovim trijumfom Brajton je prekinuo brutalan niz Arsenala od devet uzastopnih prvenstvenih pobeda i probio se na treće mesto na tabeli. Tobdžije odlaze na reprezentativnu pauzu sa gorkim ukusom u ustima i ozbiljnim ranama na oklopu, svesni da titula više ne trpi ovakve šokove. Mančester Siti ima šansu da stekne tri boda prednosti ako sutra pobedi na Etihadu protiv Sanderlenda.
PREMIJER LIGA – 5. KOLO
Petak
Brentford - Čelsi 3:0 (0:0)
/Entoni 61, Tijago 83, Karvaljo 90+4/
Subota
Totenhem - Aston Vila 2:3 (0:1)
/Galaher 86, Van Heke 90+8 - Manzambi 45+4, Džekson 67, Buendija 79/
Brajton - Arsenal 3:0 (2:0)
/Gros 31, Kostulas 45, Andres 57/
Everton - Ipsvič 1:0 (1:0)
/Bari 11/
Njukasl - Hal 2:1 (2:0)
/Vilok 3, Hol 7 - Čo 67/
18.30: (1,62) Notingem Forest (4,10) Koventri (5,35) MR
Nedelja
15.00: (3,15) Bornmut (3,60) Liverpul (2,20) MR
15.00: (1,80) Lids (3,60) Kristal Palas (4,60) MR
15.00: (1,30) Mančester Siti (5,50) Sanderlend (10,0) MR
17.30: (3,40) Fulam (3,50) Mančester Junajted (2,10) MR
***kvote su podložne promenama