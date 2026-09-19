Uništena najbolja odbrana sveta: Grk terorisao, Arsenalov najubedljiviji poraz od 2023.

Šta god da se dogodi u engleskom fudbalu ovog vikenda, neće biti dileme o čemu će se najviše pričati i pisati sve do početka predstojećeg reprezentativnog termina. Aktuelni šampion Engleske i defanzivni bedem koji je igrao finale Lige šampiona i tamo do penala i same ivice ponora doterao moćni Pari Sen Žermen kao najubojitiji napad sveta, doživeo je neočekivani slom i ono što se kad-tad neminovno dogodi, a to je loš dan. Odbrana za koju mnogi tvrde da je u ovom trenutku najčvršća na svetu kapitulirala je na gostovanju Brajtonu, pretrpevši ubedljiv poraz 0:3 (0:2) u petom kolu Premijer lige Engleske.

Apsolutni heroj iznenađenja na Falmer stadionu i noćna mora Arsenalovih defanzivaca bio je 19-godišnji napadač Haralampos Kostulas. Grčki reprezentativac je terorisao skupoceni londonski bedem, meč je završio sa direktnim učinkom od jednog gola i jedne asistencije, čime je lično potpisao krah Artetine taktičke discipline. Svaki njegov kontakt sa loptom značio je paniku u redovima gostiju, a Gabrijel Magaljaes i Ezri Konsa će dugo razmišljati o njegovim prodorima i udarcima sa distance koji su pokazali mane u do sada neprelaznoj odbrani.