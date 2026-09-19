Legendarni “Krivi” kritikuje Tadića: Nije trebalo da ga dovode, ponaša se kao šef

Iznenadio je letos Dušan Tadić odlukom da potpiše za NEC iz Najmehena, ali kada se sagleda širi kontekst, imalo je smisla… NEC je bio hit prošle sezone u Holandiji, čekale su ga kvalifikacije za Ligu šampiona, a na klupi im sedi Dik Shruder, rođeni brat Alfreda sa kojim je Tadić imao sjajnu saradnju u Ajaksu. Na početku je delovalo da su NEC i Tadić savršen spoj jer su u kvalifikacijama za elitno takmičenje izbacili Olimpijakos uz karakterističnu asistenciju iskusnog Srbina, ali su kasnije kola krenula niz brdo…

NEC je u krizi nakon tog dvomeča protiv grčkog šampiona. U plej-ofu je rutinski ispao od Bode Glimta, a u prvenstvu se sve više muči i trenutno je na 10. poziciji. Ima samo dve pobede nad Zvoleom i Vilemom, dok je upisao poraze protiv Telstara, Fajenorda, Kambura i nedavno debakl protiv Juventusa u Ligi Evrope (0:5). Uz razočaravajući remi protiv Ekscelziora, evidentno je da se NEC nalazi u krizi, a ni Tadićeve brojke nisu baš dobre. Nakon one asistencije protiv Olimpijakosa se ućutao… Odigrao je sedam mečeva kao starter i upisao još samo jedno gol-dodavanje.