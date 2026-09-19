Bruno blista u Efesu: Fernando posle Zenita presudio i Uniksu

Jeste da su Pivari ekipa koja je i dalje u nastajanju, ali može se reći da Efes u pripremnom periodu izgleda vrlo moćno. Protiv Zenita je dominirao Bruno Fernando sa indeksom 35, a i večeras je centralna uloga pripala nekadašnjem centru Partizan Mozzart Beta. Fernando je dominirao pod oba koša i bio nerešiva enigma za defanzivu i ofanzivu Uniksa. Reprezentativac Angole meč je završio sa 15 poena, šest skokova i 23 indeksna poena.

Jedini efikasniji od njega bio je Majk Džejms, ali sa očajnim procentima iz igra. Doskorašnji član Monaka je meč završio sa 17 poena, ali sa četiri pogođena šuta iz 12 pokušaja, a na listi strelaca istakli su se još Metju Strazel sa 13 i Santi Justa sa 12 poena.

Jedini period igre u kojem je Uniks izgledao kao tim koji može da parira Efesu jeste uvodni kvartal. Uniks je dobio sa plus šest, a onda je Efes pokazao razliku između evroligaša i tima iz VTB lige. Lasov tim je najbolju igru pružio u poslednjoj četvrtini u kojoj je u potpunosti nadigrao Uniks i stigao do druge pobede na VTB Superkupu