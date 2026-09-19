Foto: Reuters
Foto: Reuters

Ko je igrao na Romu, može da se opusti, tu je MOZZART RELAX!

Vreme čitanja: 1min | sub. 19.09.26. | 19:04

Vučica na poluvremenu protiv Intera vodila golovima Manua Konea

Ko je igrao keca na Romu, prelaz iz 1-1, ali i 2+ i 3+, može da se opusti zahvaljujući Mozzart Relaxu! Zasluge za to idu na adresu Manua Konea, koji je bio strelac golova za Vučicu protiv Intera u šestom i 37. minutu, a domaćin na poluvreme otišao vođstvom od 2:0.

Zahvaljujući činjenici da je prvi gol postognut do 10. minuta, zaokruženi su 2+ i 3+, ali i GG i I2+.

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Kec, ali i prelaz 1-1 zaokruženi su onog trenutka kada je arbitar Davide Masa, posle gledanja snimka u VAR sobi priznao drugi pogodak.

Dakle, ko je verovao u Romu, pošteno mu se isplatilo i mogao je opušteno da sačeka drugo poluvreme, bez strepnje o konačnom ishodu utakmice.

Kao što se da primetiti, u Mozzart kladionicama - svi pobeđuju. A, Mozzart Relax radi za tebe!

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