Ko je igrao na Romu, može da se opusti, tu je MOZZART RELAX!

Ko je igrao keca na Romu, prelaz iz 1-1, ali i 2+ i 3+, može da se opusti zahvaljujući Mozzart Relaxu! Zasluge za to idu na adresu Manua Konea, koji je bio strelac golova za Vučicu protiv Intera u šestom i 37. minutu, a domaćin na poluvreme otišao vođstvom od 2:0.

Zahvaljujući činjenici da je prvi gol postognut do 10. minuta, zaokruženi su 2+ i 3+, ali i GG i I2+.