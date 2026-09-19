Međedović za miran san - Srbija vodi 2:0
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Vreme čitanja: 1min | sub. 19.09.26. | 18:21
Naš tim pred opstankom u Svetskoj grupi 1 Dejvis kupa
Probio je led Miomir Kecmanović, dosta težom pobedom nego što je iko očekivao, ali je zato Hamad Međedović doveo Srbiju na vrata opstanka u Svetskoj grupi 1 Dejvis kupa.
Srpski reprezentativac je rutinski dobio meč protiv Litvanca Vilijasa Gaubasa u dva seta – 6:4, 6:4. Međedović je doveo Srbiju do vođstva od 2:0, tako da još jedan trijumf deli naš tim od trijumfa nad selekcijom Litvanije.
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Međedović je u trećem gemu prvog seta napravio brejk i tu prednost je sačuvao do kraja, ne dozvolivši protivniku ni da zapreti uzvraćanjem istom merom.
Najveće iskušenje za Hamada je bilo na početku drugog seta, kada je odbranio četiri brejk prilike za Gaubasa, a onda mu je to dalo krila da u narednom gemu oduzme servis rivalu. Ta prednost je bila ključna, Međedović do kraja meča nije dopustio Litvancu da mu zapreti.