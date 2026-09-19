Međedović za miran san - Srbija vodi 2:0

Probio je led Miomir Kecmanović, dosta težom pobedom nego što je iko očekivao, ali je zato Hamad Međedović doveo Srbiju na vrata opstanka u Svetskoj grupi 1 Dejvis kupa.

Srpski reprezentativac je rutinski dobio meč protiv Litvanca Vilijasa Gaubasa u dva seta – 6:4, 6:4. Međedović je doveo Srbiju do vođstva od 2:0, tako da još jedan trijumf deli naš tim od trijumfa nad selekcijom Litvanije.