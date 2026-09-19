Karlik Džons: Vildoza majstor, obožavam da igram sa njim

Prva zvezda tima, Karlik Džons, sumirao je utiske sa turnira u Grčkoj, naglašivši da je ekipa još uvek u fazi uigravanja, ali da stvari idu u pravom smeru.

„Odigrali smo dobru utakmicu protiv Burga. Naravno da smo svi želeli pobedu i dan ranije protiv Efesa, ali iz toga učimo i idemo dalje. Imamo još dosta stvari na kojima moramo da radimo, ali verujem da idemo u pravom smeru. Ekipa je puna novih igrača, gradimo hemiju i još uvek se međusobno upoznajemo. Za to je potrebno vreme, ali imamo još oko nedelju dana do zvaničnog starta da nastavimo sa radom. Pokazali smo sasvim solidno izdanje, mada uvek možemo i moramo bolje”, izjavio je Džons.

25. septembar, 20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,30)

Organizator igre crno-belih konkretno je detektovao elemente u igri koje tim Željka Obradovića mora da unapredi pred prve takmičarske izazove.

„Ima prostora za napredak u kontinuitetu naše odbrane, kao i u nekim sitnijim detaljima. Stvar koja nam je nedostajala, o kojoj je i trener govorio, jeste sama završnica meča — kako da privedemo utakmicu kraju u poslednjim minutima. To nam se dogodilo protiv Efesa, gde smo praktično sami sebe pobedili. Izgubili smo samo taj jedan meč tokom priprema, tako da je najvažnije da nastavimo da radimo jer možemo samo da napredujemo”.