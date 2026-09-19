Karlik Džons: Vildoza majstor, obožavam da igram sa njim

Vreme čitanja: 3min | sub. 19.09.26. | 18:51
"Imamo sjajnu bekovsku liniju", kaže Partizanov as
(Od izveštača Mozzart Sporta iz Atine)
Košarkaši Partizana stavili su tačku na pripremne utakmice ubedljivom pobedom protiv francuskog Burga na turniru u Atini. Posle neizvesne završnice i poraza od PAOKA> prethodnog dana, crno-beli su rutinski odradili posao i u pobedničkom raspoloženju dočekuju početak takmičarske sezone.
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Prva zvezda tima, Karlik Džons, sumirao je utiske sa turnira u Grčkoj, naglašivši da je ekipa još uvek u fazi uigravanja, ali da stvari idu u pravom smeru.
„Odigrali smo dobru utakmicu protiv Burga. Naravno da smo svi želeli pobedu i dan ranije protiv Efesa, ali iz toga učimo i idemo dalje. Imamo još dosta stvari na kojima moramo da radimo, ali verujem da idemo u pravom smeru. Ekipa je puna novih igrača, gradimo hemiju i još uvek se međusobno upoznajemo. Za to je potrebno vreme, ali imamo još oko nedelju dana do zvaničnog starta da nastavimo sa radom. Pokazali smo sasvim solidno izdanje, mada uvek možemo i moramo bolje”, izjavio je Džons.
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Organizator igre crno-belih konkretno je detektovao elemente u igri koje tim Željka Obradovića mora da unapredi pred prve takmičarske izazove.
„Ima prostora za napredak u kontinuitetu naše odbrane, kao i u nekim sitnijim detaljima. Stvar koja nam je nedostajala, o kojoj je i trener govorio, jeste sama završnica meča — kako da privedemo utakmicu kraju u poslednjim minutima. To nam se dogodilo protiv Efesa, gde smo praktično sami sebe pobedili. Izgubili smo samo taj jedan meč tokom priprema, tako da je najvažnije da nastavimo da radimo jer možemo samo da napredujemo”.
Jedan od ključnih faktora za optimizam u taboru crno-belih jeste povratak povređenih igrača, ali i odlična saradnja u bekovskoj liniji, pre svega sa Lukom Vildozom.
„Mario Nakić je sjajan igrač, odličan u odbrani, odličan šuter i izuzetno vredan na terenu. Njegov povratak će nam mnogo značiti. Što se tiče saradnje sa Lukom Vildozom, čovek je stvarno majstor. Ne znam da li ste videli onaj njegov polaganje bez gledanja u koš dok sam bio na klupi — uskliknuo sam da je to fantastično! Luka je iskusan igrač, imam veliko poštovanje prema njemu i mogu mnogo da naučim od njega, kao što i on možda može od mene. Nas dvojica se odlično dopunjujemo i provodićemo dosta vremena zajedno na parketu. Ali ne radi se samo o nama — tu su i Kajl, Pajola, Itan, svi smo zamenljivi. Imamo sjajnu bekovsku liniju i svi igramo obe pozicije”, detaljno je analizirao Džons.
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Na pitanje u kom procentu je ekipa spremna za start sezone, Džons nije želeo da daje prognoze u brojkama, ali je poslao jasnu poruku navijačima.
„Ne mogu da govorim o procentima, ali znam da ćemo izaći na teren spremni za borbu. Svi u timu osećamo da imamo mnogo toga da dokažemo i izuzetno smo uzbuđeni. Leto je bilo lepo, ali mi je zaista nedostajala ta atmosfera, igranje pred našim navijačima i energija sa saigračima. Jedva čekam da izađemo pred naše navijače i vidimo šta sve ova sezona nosi za nas”, zaključio je Karlik Džons.