Dražić opet strelac, potpisao trećinu Klužovih golova (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sub. 19.09.26. | 18:28
Tim srpskog napadača savladao u 10. kolu prvenstva Rumunije Botošani sa 3:1 (2:0)
Važan deo jednog od najboljih rumunskih timova Kluža je srpski fudbaler Stefan Dražić. Statistički gledano, trećina je ekipe, zato što je tačno toliki deo golova Kluža ove sezone postigao direktno on. Peti od dolaska iz Kipra 34-godišnji napadač dao je ove subote u pobedi nad Botošanijem sa 3:1 (2:0), u okviru 10. kola prvenstva Rumunije.
Dražić je postigao pogodak za 2:0. Tekao je 29. minut, kada je nekadašnji centarfor Javora i Voždovca pobegao štoperima Botošanija. Izbegao je ofsajd zamku, a pravovremeno dodavanje u prostor mu je poslao Andrej Kordea. Dražić je desnom nogom prihvatio loptu, a odmah zatim je njom gurnuo pored golmana Botošanija.
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Inače, gosti su još od devetog minuta igrali sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Razvan Kret. Pomoglo je to Klužu, a do vođstva je došao u 24. minutu golom Lorenca Biliboka.
Sredinom drugog poluvremena, malo pošto je na teren kročio Jovan Marković, Botošani je prepolovio zaostatak pogotkom Mikole Kovtaljuka. Međutim, Kluž je u 77. minutu ipak otklonio sve dileme, dao je gol Serđiju Buš, koji je tri minuta pre toga zamenio u igri baš Dražića.
Što se tiče srpskog fudbalera, on je sada na deobi drugog mesta liste strelaca prvenstva Rumunije. Deli ga sa još trojicom igrača, a jedan od njih je njegov saigrač Kordea. Efikasniji je samo napadač Botošanija Andrej Dumiter sa šest pogodaka.
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RUMUNIJA 1 – 10. KOLO
Petak
UTA Arad – Sepsi 1:0 (0:0)
/Doorobantu 90+1/
Rapid Bukurešt – Arđeš 3:1 (1:0)
/Grameni 21, 57, Suku 90+4 – Oankea 68/
Subota
Kluž – Botošani 3:1 (2:0)
/Bilibok 24, Dražić 29, Buš 77 – Kovtaljuk 68/
19.30: (1,67) Univerzitatea Krajova (3,70) FCSB (5,50)
Nedelja
13.00: (3,45) Voluntari (3,50) Univerzitatea Kluž (2,10)
19.30: (1,67) Dinamo Bukurešt (3,70) Farul (5,50)
Ponedeljak
17.00: (2,40) Ocelul (3,30) Korvinul (3,00)
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