Dražić opet strelac, potpisao trećinu Klužovih golova (VIDEO)

Važan deo jednog od najboljih rumunskih timova Kluža je srpski fudbaler Stefan Dražić. Statistički gledano, trećina je ekipe, zato što je tačno toliki deo golova Kluža ove sezone postigao direktno on. Peti od dolaska iz Kipra 34-godišnji napadač dao je ove subote u pobedi nad Botošanijem sa 3:1 (2:0), u okviru 10. kola prvenstva Rumunije.

Dražić je postigao pogodak za 2:0. Tekao je 29. minut, kada je nekadašnji centarfor Javora i Voždovca pobegao štoperima Botošanija. Izbegao je ofsajd zamku, a pravovremeno dodavanje u prostor mu je poslao Andrej Kordea. Dražić je desnom nogom prihvatio loptu, a odmah zatim je njom gurnuo pored golmana Botošanija.