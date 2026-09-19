San Mames izgubio moć: Bilbao ponovo stao, Sanset tragično izveo penal

Atletik Bilbao dugo nije uspevao da pronađe rešenje za besprekorno postavljenu odbrau Alavesa. Gosti su sa petoricom igrača u zadnjoj liniji zatvorili sve prilaze svom golu i u potpunosti neutralisali napade domaćih preko krila, primoravši Nika Vilijamsa i Roberta Navara na promenu strana kako bi uneli malo dinamike. Bilbao je imao veći posed, ali se sve uglavnom svodilo na jalove pokušaje sa distance poput udaraca Jurija Berčičea i Mikela Hauregizara. Napadačke akcije domaćina uglavnom su gubile na intezitetu pred dobro organizovanim dvojnim blokom rivala.

Najozbiljniju priliku u prvih 45 minuta imao je Robert Navaro u 39. minutu, koji je posle solo prodora sa leve strane uputio oštar prizemni udarac. Antonio Sivera je teškom mukom uspeo da spreči loptu da završi u mreži. Pored toga, zapretio je Injaki Vilijams, udarcem glavom nakon loše procene Sivere u 15. minutu, dok je Alaves svoju najopasniju situaciju kreirao preko Johaneka, čiji je šut levicom u 32. minutu prohujao pored stative. Uz čvrstu igru na sredini terena i držanje Ojhana Sanseta pod kontrolom, gosti su bez većih problema sačuvali mrežu.

Ništa se značajnije nije menjalo ni na startu drugog dela igre, pa je Edin Terzić do isteka časa igre napravio tri izmene. Na poluvremenu je ušao Huan Areso, dok su od 61. minta zaigral Maroan Sanadi i Aleks Berenger. To je podiglo energetski momenat u domaćim redovima i prouzrokovalo prvi ozbiljan pad u koncentraciji gostujućih defanzivaca. Sve je kenulo od nespretne reakcije Ota, Injaki je uleteo ispret nesmotrenog Nauel Tenalja, koji je umesto lopte, udario u nogu krilnog napadača domaćih, pa je Viktor Garsija pokazao na belu tačku. Odgovornost je preuzeo Sanset, ali je zablistao Sivera. Pročitao mu je udarac i sprečio vođstvo Bilbaa.

Završnica meča na San Mamesu protekla je pod utiskom promašenog penala, što je unelo nervozu u redove Atletika i na kratko umirilo tribine. Domaćini su ulaskom Kanalesa pokušali da povežu redove, a najozbiljniji pokušaj usledio je u 74. minutu, kada je udarac uputio Berčiče, ali je prohujao pored stative. Sa druge strane, izmene Kikea Sančez Floresa donele su Alavesu preko potrebnu brzinu, pa je rezervista Anhel Peres u nekoliko navrata kontranapadima stvorio ozbiljne probleme odbrani domaćina i primorao Unaja Simona da interveniše van svog šesnaesterca.

U samom finišu viđena je drama na obe strane: Niko Serano je u 89. minutu propustio veliku šansu kada je njegov udarac izbliza blokiran i skrenut u korner, da bi već u sledećem napadu Berenger požrtvovanom reakcijom u odbrani sprečio čist gol Tonija Martineza posle kontre gostiju. U pet minuta nadoknade Alaves je izdržao stihijske nalete Baska, zaustavio sve centaršuteve Nika Vilijamsa i Serana te sačuvao bod na teškom gostovanju.