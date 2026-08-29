Upozorenje Betisu u režiji Levantea: Majstorija Bardelija i petarda Pelegrinijevoj četi (VIDEO)
Vreme čitanja: 5min | sub. 29.08.26. | 19:45
Prvo poluvreme je gorelo, a onda se u drugom domaćin pitao za sve - 5:2
Pre samo nekoliko dana Real Betis je pobedio Valensiju u Valensiji i posle dva kola imao svih šest bodova u džepu. Ponovo je tim Manuela Pelegrenija došao u isti grad, ovoga puta kako bi odmerio snage sa Levanteom, ali se nije dobro proveo, pošto je domaćim tim slavio sa ogromnih 5:2 (2:2).
Nije Levante dobro otvorio sezonu i realno je na ovom meču bio autsajder bez obzira što je igrao pred svojom publikom. Poraz od Espanjola i remi sa Osasunom nisu dali navijačima razloga za optimizam, međutim ova pobeda i igra pre svega i te kako jeste.
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Levante je protiv Betisa pokazao da je odličan iz prekida jer je upravo posle kornera koji je izveo Olasagasti ostao zaboravljen Dela koji je glavom doneo prednost domaćinu. Ona nažalost nije dugo trajala.
Igrao se 34. minut kada je Parot dugo držao loptu kod sebe, srljao u nedogled, ali ju je nije izgubio, već je štoper Bartra natrčao i poslao projektil iza leđa Rajana. Nije to bio kraj uzbuđenja u prvom delu, jer je nadoknadi vremena u prvom poluvremenu viđeno još dva gola.
Bardeli nam je podario pravu majstoriju. Došao je do lopte posle greške defanzice Betisa na nekih 35 metara od gola i primetio da Valjes stoji daleko od gola. Rešio je da proba da lobuje golmana i to mu je prošlo. Definitvno je postigao jedan od golova kola.
Opet je Betis brz odgovorio, pošto je Rikelme posle kornera bio najspretniji i uspeo je da poravna na 2:2. Obećavalo je drugo poluvreme, ali...
Usledilo je demoliranje Betisa. Ponovo je gost stradao posle kornera. Baredeli je centrirao, a Bruge je glavom doneo treće vođstvo Levanteu. Otvorilo se onda, Betis je postao nervozan i primio je još dva gola.
Bruge je u 70. minutu postavio 4:2, a u nadoknadi vremena Olasagasti je dao i peti gol koji je potpisao bruku Betisa koji se ove sezone vratio u Ligu šampiona posle dve decenije. Ovo je definitivno upozorenje četi Manuela Pelegranija, sledi meč sa Real Madridom, a onda i sa Lilom u elitnom takmičenju.
PRIMERA, 3. KOLO
Petak
Santander - Elče 3:2 (3:0)
/Zabiri 15, 21, 36 - Sangare 78, Nino 79/
Alaves - Viljareal 1:0 (1:0)
/Boj 31/
Subota
Levante - Betis 5:2 (2:2)
/Dela 24, Bardeli 45+1, Bruge 56, 70, Olasagasti 90+5 - Bartra 34, Rikelme 45+4/
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21.30: (4,20) Sevilja (3,50) Atletiko Madrid (1,98)
Nedelja
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Ponedeljak
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