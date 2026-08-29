Upozorenje Betisu u režiji Levantea: Majstorija Bardelija i petarda Pelegrinijevoj četi (VIDEO)

Levante je protiv Betisa pokazao da je odličan iz prekida jer je upravo posle kornera koji je izveo Olasagasti ostao zaboravljen Dela koji je glavom doneo prednost domaćinu. Ona nažalost nije dugo trajala.

Igrao se 34. minut kada je Parot dugo držao loptu kod sebe, srljao u nedogled, ali ju je nije izgubio, već je štoper Bartra natrčao i poslao projektil iza leđa Rajana. Nije to bio kraj uzbuđenja u prvom delu, jer je nadoknadi vremena u prvom poluvremenu viđeno još dva gola.

Bardeli nam je podario pravu majstoriju. Došao je do lopte posle greške defanzice Betisa na nekih 35 metara od gola i primetio da Valjes stoji daleko od gola. Rešio je da proba da lobuje golmana i to mu je prošlo. Definitvno je postigao jedan od golova kola.