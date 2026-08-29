Jasin zapalio Strazbur i posle preokreta doneo prve bodove u Ligi 1
Vreme čitanja: 3min | sub. 29.08.26. | 19:57
Marokanac sa dva gola srušio Lans nakon što je njegov tim bio u zaostatku - 2:1
Posle teškog poraza na otvaranju sezone od Marseja (0:4), Strazburu je pred domaćom publikom bila potrebna reakcija, a do nje je stigao kada je bilo najvažnije. Iako se protiv Lansa ponovo našao u rezultatskom zaostatku, domaćin nije dozvolio da još jednom ostane bez bodova i preokretom stigao do važna tri boda - 2:1 (0:1).
Junak prve pobede Strazbura u novoj sezoni bio je Žesim Jasin. Francuski fudbaler prvo je početkom drugog poluvremena vratio svoj tim u igru, da bi u 84. minutu drugim pogotkom kompletirao preokret i potpisao velika tri boda domaćina.
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Strazbur je bolje otvorio susret ali je Lans već oko 15. minuta uspeo da uspostavi inicijativu. Prvi ozbiljniji pokušaj imao je Franjo Ivanović, čiji je udarac zaustavio Filip Jorgensen. Od tog momenta gosti su krenuli konkretnije da napadaju, ali je danski golman u nekoliko navrata uspeo da zaustavi njihov nalet.
Sve do 38. minuta, kada je Abdalah Sima oboren u šesnaestercu, a sudija pokazao na belu tačku. Odgovornost je očekivano preuzeo Florian Tovan, koji je matirao Jorgensena i doneo Lansu vođstvo - 0:1.
Imali su domaći priliku da do odlaska na odmor poravnaju rezultat, ali Jakobo Ortega nije uspeo da iskoristi situaciju jedan na jedan sa golmanom, pa je njegov tim na poluvreme otišao sa golom zaostatka.
Strazbur je do izjednačenja ipak stigao već na samom startu drugog dela. Jasin je primio loptu na desnoj strani šesnaesterca i uspeo da savlada golmana Lensa. Samo nekoliko minuta kasnije, u 56. minutu, domaćin je mogao i do potpunog preokreta. Jakobo Ortega zatresao je mrežu, ali je nakon provere iz VAR sobe njegov pogodak poništen zbog ofsajda.
Ipak, pritisak domaćina konačno je naplaćen u 84. minutu. Strazbur je posle brze tranzicije uhvatio odbranu Lansa nespremnu, Sebastijan Nanasi pronašao je Jasina u srcu šesnaesterca, a on udarcem u donji desni ugao postigao svoj drugi pogodak i kompletirao preokret.
Lans je u preostalom vremenu pokušao da se vrati i iz Strazbura ne ode praznih ruku. Gosti su u samoj završnici bacili sve karte u napad, ali su ih, pored odličnih intervencija Jorgensena, zaustavili stativa i prečka. Promene rezultata više nije bilo, pa je Strazbur posle teškog poraza na otvaranju sezone stigao do prve pobede.
Lansu je ovo prvi poraz u novoj sezoni, nakon što su je otvorili na gotovo savršen način. Najpre su minimalnim rezultatom savladali Pari Sen Žermen i osvojili Superkup Francuske, da bi potom na premijeri Lige 1 bili ubedljivi protiv Oksera - 5:2. U narednom kolu očekuje ih duel sa Lorijenom, koji će poslužiti kao poslednja provera pred povratak u Ligu šampiona, gde će Lans zaigrati prvi put još od sezone 2002/2003.
LIGA 1 – 2. KOLO
Petak
Lil - Pari Sen Žermen 2:2 (1:0)
/Haraldson 21, Bakva 84 - Vitinja 90+1, Markinjos 90+5/
Subota
Strazbur - Lans 2:1 (0:1)
/Jasin 48, 85 - Tovan 38/
20.45: (2,05) Okser (3,40) Anže (3,70)
20.45: (2,65) Brest (3,20) Tuluz (2,75)
20.45: (1,90) Lorijan (3,45) Troa (4,20)
20.45: (1,50) Olimpik Lion (4,20) Avr (6,75)
Nedelja
15.00: (2,10) Pariz (3,35) Nice (3,60)
17.15: (1,48) Ren (4,40) Le Man (6,75)
20.45: (2,45) Monako (3,60) Olimpik Marselj (2,80)
***Kvote su podložne promenama