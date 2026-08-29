U okršaju Sitijevih ’viškova’ vrednih preko 100.000.000 evra, slavu ukrali – Elanga i Visa
Vreme čitanja: 5min | sub. 29.08.26. | 20:18
Njukasl nastavio da ’teroriše’ Totenhem – 0:2 u Londonu iz dva šuta u okvir gola
Utakmica koja je po nekoliko stavki nudila spektakl u najavi. Najpre, Sandro Tonali prvi put protiv kluba za koji je odigrao 110 utakmica, sa njim osvojio Liga kup, nastupao u Ligi šampiona... Onda, na obe strane po jedan debitantski nastup fudbalera koji su tokom prethodne sedmice stigli iz Mančester Sitija, kao pojačanja zbirno plaćena (ili će biti plaćena kad dođe na red obavezni otkup nakon pozajmice Egipćanina) preko 100.000.000 evra. Ipak, u okršaju Nika Gonzalesa i Omara Marmuša, slavu su ukrali – Entoni Elanga i Joan Visa.
Tandem koji je potpuno probuđen na startu nove sezone. Švedski krilni napadač prošle, verovali ili ne, na 32 nastupa u Premijer ligi nije imao niti jedan gol, na početku tekućeg šampionata bio je strelac u prva dva kola. Reprezentativac Konga je za dve utakmice izjednačio prošlosezonski učinak na 19 mečeva – po gol i asistencija. Taman za pobedu nad Totenhemom u Londonu – 2:0 – šestom u poslednjih sedam međusobnih okršaja dva kluba.
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Da muka Pevaca, koji su silno čekali početak nove sezone da počnu da peru fleke iz prethodne, bude još veća – Elanga i Vise pogađali su iz jedina dva udarca Svraka u okvir gola!
Onaj prvi bio je klasičan „engleski“ gol, kao iz evrovizijske razmene iz osamdesetih godina prošlog veka. Dugačka dijagonala, lopta spuštena glavom (asistent je bio Dedić), a Elangi svaka čast na uracu iz okreta – lopta se uz pomoć stative obrela u mreži.
Onaj drugi prava mala majstorija Vise, udarac preko glave, posle kornera i skoka Voltemadea, koji je asistenciju upisao mint nakon što je ušao u igru.
Kad smo kod Nika i Marmuša, imali su obojica šta da ponude u svom debitantskom nastupu. Gonzales je stigao kao zamena upravo za Tonalija i imaće on bitnu ulogu u veznom redu Njukasla. Marmuš se iskrao na drugu stativu kod jednog kornera pa loše zahvatio loptu, trudio se da učestvuje u igri, tražio penal u jednom duelu sa Tšauom na početku drugog poluvremena, ali trebaće mu vremena da se uklopi u novu ekipu.
Totenhem je bio puno bolji u prvom poluvremenu, imao nekoliko dobrih prilika preko Pedra Pora, u nastavku je ipak Njukasl preuzeuo „banku“ i dominirao terenom. Onoliki novci spiskani ovog leta, a pomaka nema, pa nema. Kao da je nešto ukleto među Spursima...
PREMIJER LIGA – 2. KOLO
Petak
Kristal Palas - Mančester Siti 1:4 (0:1)
/Donaruma 56ag - Haland 17, Šerki 54, 59/
Subota
Liverpul - Notingem Forest 2:2 (0:1)
/Isak 60, Munjoz 82 – Endoje 24, Gibs Vajt 70/
Bornmut - Everton 1:1 (1:0)
/Skot 41 - Tarkovski 90+1/
Koventri - Hal 0:1 (0:0)
/Milar 82/
Totenhem - Njukasl 0:2 (0:0)
/Elanga 62, Visa 72/
Nedelja
15.00: (1,90) Čelsi (4,00) Brajton (4,00)
15.00: (2,60) Lids (3,30) Brentford (2,75)
15.00: (2,45) Sanderlend (3,30) Fulam (2,90)
17.30: (1,42) Mančester Junajted (4,70) Ipsvič (7,20)
Ponedeljak
21.00: (6,25) Aston Vila (4,10) Arsenal (1,55)
***Kvote su podložne promenama