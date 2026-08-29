U okršaju Sitijevih ’viškova’ vrednih preko 100.000.000 evra, slavu ukrali – Elanga i Visa

Utakmica koja je po nekoliko stavki nudila spektakl u najavi. Najpre, Sandro Tonali prvi put protiv kluba za koji je odigrao 110 utakmica, sa njim osvojio Liga kup, nastupao u Ligi šampiona... Onda, na obe strane po jedan debitantski nastup fudbalera koji su tokom prethodne sedmice stigli iz Mančester Sitija, kao pojačanja zbirno plaćena (ili će biti plaćena kad dođe na red obavezni otkup nakon pozajmice Egipćanina) preko 100.000.000 evra. Ipak, u okršaju Nika Gonzalesa i Omara Marmuša, slavu su ukrali – Entoni Elanga i Joan Visa.

Tandem koji je potpuno probuđen na startu nove sezone. Švedski krilni napadač prošle, verovali ili ne, na 32 nastupa u Premijer ligi nije imao niti jedan gol, na početku tekućeg šampionata bio je strelac u prva dva kola. Reprezentativac Konga je za dve utakmice izjednačio prošlosezonski učinak na 19 mečeva – po gol i asistencija. Taman za pobedu nad Totenhemom u Londonu – 2:0 – šestom u poslednjih sedam međusobnih okršaja dva kluba.