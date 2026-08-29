Železničar pobedio posle mesec dana, Karikari ušao sa klupe i postigao het-trik!
Vreme čitanja: 6min | sub. 29.08.26. | 20:55
Pančevci su gubili od Radnika iz Surdulice na poluvremenu, ali su u nastavku uspeli da preokrenu – 5:1 (0:1)
Konačno! To je reč dana ove subote u Pančevu. Konačno je neki napadač Železničara postigao gol ove sezone. Konaćno je pokazao karakter da ne padne psihički posle primljenog gola. Konačno je Železničar pobedio, posle nešto više od mesec dana! Zasluženo, posle velikog preokreta, u 7. kolu Mozzart Bet Superlige je četvrtoplasirani tim iz prošle sezone savladao Radnik iz Surdulice sa 5:1 (0:1).
I to, da sve bude impresivnije, bez šefa stručnog štaba Radomira Kokovića, koji je odslužio suspenziju zbog isključenja u prošlom kolu protiv Vojvodine. Na klupi je sedeo njegov pomoćnik Đorđe Čotra i uspešno ga odmenio pravovremenim izmenama.
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Nadmudrio je Čotra kolegu iz Surdulice Zorana Rendulića. Mada, gosti su bolje pripremili samu utakmicu. Ako zanemarimo događaj iz četvrtog minuta, kada je Simao Pedro sam pobegao odbrani i pogodio stativu, u prvom poluvremenu sve je bilo onako kako su u Radniku zamislili. Prepustili su protivniku loptu, čekali šansu iz kontranapada, a dočekali je već u 12. minutu kada je Luka Zorić doneo Surduličanima vođstvo. Bila je to veoma lepo izvedena kontra u kojoj su učestvovala petorica Radnikovih igrača, sa desnog krila je lopta došla do Ajube Kosije, on je prosledio levo ka Zoriću, koji se pravovremeno ubacio i savladao Zorana Popovića.
Posle toga Radnik je još više skupio redove i pustio Železničar da se igra sa loptom. Pančevci jesu imali apsolutnu inicijativu – gosti do pauze nisu uputili više nijedan šut – ali nisu bili baš preterano blizu. Janko Jevremović je imao pokušaj iz daljine, Kristijan Šekularac je dvaput “prodao” istu fintu koja je svojevremeno proslavila Ognjena Koromana, po jednom su se u šansama našli i Nikola Đuričić i David Ankeje, ali sve to je ili Stefan Ranđelović lako odbranio, ili je lopta išla pored gola.
Međutim, na poluvremenu je Čotra napravio dve izmene koje su potpuno promenile utakmicu. Umesto Šekularca i Nikole Jovanovića u igru je poslao Aleksu Kuljanina i Kvakua Karikarija, što je bilo presudno. Železničar je promenio formaciju, zaigrao sa dvojicom napadača i već posle 16 minuta je vodio.
Za 1:1 je najzaslužniji baš Kuljanin. Perfektnim driblingom je izbacio iz igre dotad odlilčnog Tidžana Sonju, uputio perfektan centaršut po zemlji, a Jevremović se našao na pravom mestu i poslao loptu u gol.
Sa nerešenim rezultatom očigledno Radnik nije bio zadovoljan, krenuo je u napad i čak i stvorio nekoliko poluprilika. Međutim, svaki put kada bi Železničar uzeo loptu ona bi išla Kuljaninu u noge, koji je nastavio da pravi probleme Sonji. Zato ga je u 60. minutu Rendulić zamenio i ubacio Rafaela Pontela. Kakva je to bila greška...
Brazilac je praktično u prvom kontaktu napravio veliku glupost. Uzeo je loptu na levom krilu, a umesto da pod pritiskom ispuca loptu što dalje probao je da je vrati Ranđeloviću. Propustio je 23-godišnjak koji se školovao u lisabonskom Sportingu lekciju da nikada ne šalje poprečne lopte, to je lako presekao hitri Kvaku Karikari, koji je zaobišao Ranđelovića i lako postigao svoj prvi gol u sezoni. Bio je to prvi gol koji je generalno dao neki napadač Železničara u ovom šampionatu.
Posle toga se Radnik u potpunosti raspao. Izgubio je igru, samopouzdanje, sve... I već posle pet minuta meč je definitivno bio rešen. Simao je povukao loptu po levom krilu, pronašao je Karikarija na ivici šesnaesterca, a on je prosledio do Kuljanina. Krilni napadač je šutirao odlično levom nogom, Ranđelović je bio nemoćan.
Da ne bi ekipa posle toga energetski pala, Čotra se pobrinuo novom izmenom. Odmah je posle umornog Simaa uveo u igru najnovije pojačanje Srđana Plavšića. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde je odmah pokazao da će biti od velike pomoći Železničaru u borbi za plej-of i novi plasman u Evropu, već u 72. minutu je probio po levom krilu i uposlio u petercu Karikarija za četvrti gol.
U nadoknadi vremena odjeknula je Pančevom i detonacija petarde! Ponovo je Karikari bio strelac, ovog puta na asistenciju Uroša Tegeltije. Biće ovaj trijumf ogroman vetar u leđa za Železničar u nastavku sezone. Već u narednom kolu ćeka ga nezgodno gostovanje Novom Pazaru...
Što se tiče Radnika, na surov način mu je prekinut mini-niz od dva vezana trijumfa. Moraće bolje narednog vikenda protiv Čukaričkog i svog bivšeg trenera Marka Jakšića, protiv kojeg će imati poseban motiv. No, to je priča za narednu nedelju...
ŽELEZNIČAR – RADNIK 5:1 (0:1)
/Jevremović 51, Karikari 61, 72, 90+2 Kuljanin 66 - Zorić 12/
Stadion: SC Mladost (Pančevo)
Sudija: Milan Ilić (Ćuprija)
Žuti kartoni: Sabo, Pedro (Železničar), Stojanović i Kosija (Radnik)
Železničar (4-1-4-1): Popović 6 – Tegeltija 7, Milikić 7, Vidojević 7, Đuričić 6,5 – Sabo 7 – N. Jovanović 6 (od 46. Kuljanin 7,5), Jevremović 7 (od 84. Tošić), Šekularac 6 (od 46. Karikari 8,5), Pedro 6,5 (od 68. Plavšić 7)– Ankeje 6,5 (od 77. Ćurić)
Radnik (4-2-3-1): Ranđelović 5 – Lazić 5,5, David Stojanović 5,5, Abubakar 6, Sonja 6 (od 60. Pontelo 5)– Popović 5,5, Zorić 6,5 – Kveršije 5,5 (od 68. Ohori), Darko Stojanović 6 (od 46. Movaković), L. Jovanović 5,5 (od 76. Džangarovski) – Kosija 6 (od 46. Bogdanović)
Igrač utakmice: Kvaku Karikari 8,5
MOZZART BET SUPERLIGA, 7. KOLO
Subota
Železničar - Radnik 5:1 (0:1)
/Jevremović 51, Karikari 61, 72, 90+2 Kuljanin 66 - Zorić 12/
21.00 (1.57) Novi Pazar (4.00) Mačva Šabac (6.00)
21.00 (3.90) Čukarički (3.50) Vojvodina (1.95)
21.00 (2.45) Radnički Niš (3.30) Radnički Kragujevac (2.90)
Nedelja
20.00 (25.0) Zemun (13.0) Crvena zvezda (1.07)
21.00 (1.70) IMT (3.50) Mladost Lučani (5.50)
Ponedeljak
19.00 (1.67) Partizan (3.90) OFK Beograd Mozzart Bet (5.00)
***Kvote su podložne promenama