Železničar pobedio posle mesec dana, Karikari ušao sa klupe i postigao het-trik!

Nadmudrio je Čotra kolegu iz Surdulice Zorana Rendulića. Mada, gosti su bolje pripremili samu utakmicu. Ako zanemarimo događaj iz četvrtog minuta, kada je Simao Pedro sam pobegao odbrani i pogodio stativu, u prvom poluvremenu sve je bilo onako kako su u Radniku zamislili. Prepustili su protivniku loptu, čekali šansu iz kontranapada, a dočekali je već u 12. minutu kada je Luka Zorić doneo Surduličanima vođstvo. Bila je to veoma lepo izvedena kontra u kojoj su učestvovala petorica Radnikovih igrača, sa desnog krila je lopta došla do Ajube Kosije, on je prosledio levo ka Zoriću, koji se pravovremeno ubacio i savladao Zorana Popovića.

Posle toga Radnik je još više skupio redove i pustio Železničar da se igra sa loptom. Pančevci jesu imali apsolutnu inicijativu – gosti do pauze nisu uputili više nijedan šut – ali nisu bili baš preterano blizu. Janko Jevremović je imao pokušaj iz daljine, Kristijan Šekularac je dvaput “prodao” istu fintu koja je svojevremeno proslavila Ognjena Koromana, po jednom su se u šansama našli i Nikola Đuričić i David Ankeje, ali sve to je ili Stefan Ranđelović lako odbranio, ili je lopta išla pored gola.

Međutim, na poluvremenu je Čotra napravio dve izmene koje su potpuno promenile utakmicu. Umesto Šekularca i Nikole Jovanovića u igru je poslao Aleksu Kuljanina i Kvakua Karikarija, što je bilo presudno. Železničar je promenio formaciju, zaigrao sa dvojicom napadača i već posle 16 minuta je vodio.

Za 1:1 je najzaslužniji baš Kuljanin. Perfektnim driblingom je izbacio iz igre dotad odlilčnog Tidžana Sonju, uputio perfektan centaršut po zemlji, a Jevremović se našao na pravom mestu i poslao loptu u gol.

Sa nerešenim rezultatom očigledno Radnik nije bio zadovoljan, krenuo je u napad i čak i stvorio nekoliko poluprilika. Međutim, svaki put kada bi Železničar uzeo loptu ona bi išla Kuljaninu u noge, koji je nastavio da pravi probleme Sonji. Zato ga je u 60. minutu Rendulić zamenio i ubacio Rafaela Pontela. Kakva je to bila greška...

Brazilac je praktično u prvom kontaktu napravio veliku glupost. Uzeo je loptu na levom krilu, a umesto da pod pritiskom ispuca loptu što dalje probao je da je vrati Ranđeloviću. Propustio je 23-godišnjak koji se školovao u lisabonskom Sportingu lekciju da nikada ne šalje poprečne lopte, to je lako presekao hitri Kvaku Karikari, koji je zaobišao Ranđelovića i lako postigao svoj prvi gol u sezoni. Bio je to prvi gol koji je generalno dao neki napadač Železničara u ovom šampionatu.