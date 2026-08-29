Igokea pobedila Bahčešehir, Fener poražen od Glinta

Gavrilović je predvodio tim Nenada Stefanovića sa 17 poena, Delalić je dao 13, Pjer Luis 12, a Milosavljević i Manojlović su dali po 11. U ekipi Bahčešehira Inglis je dominirao sa 17 poena, Vilijams je dodao 10 koliko je imao i Akpinar, dok je Majk postigao devet poena.

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Neočekivan poraz doživeo je i Fenerbahče od koga je bolji bio Glint - 70:82. Bio je ovo prvi pripremni meč za Šarunasa Jasikevičijusa i njegove momke i definitivno ima Fener na čemu da radi.

Džoni Dejvis je u redovima Glinta briljirao sa 23 poena, šest skokova i tri asistencije. Aleks Ris mu je pomogao sa 14 poena, Emre Eksioglu je dao 10, dok je povremeni srpski reprezentativac Filip Barna ubacio devet poena. Fener je predvodio Džoni Džuzeng sa 13 poena, Ševon Šilds je ubacio 10, kao i Ignas Sargijunas, a Tejlen Horton Taker je dao devet poena i tome dodao sedam skokova i četiri asistencije.

20.45: (1,95) Atalanta (3,50) Bolonja (3,90)

Nešto radosti turskim klubovima doneo je Bešiktaš koji je bio bolji od Tofaša sa 92:88. Doskorašnji NBA igrač Džejlen Novel dao je 20 poena, Judžin Omoruji doprineo je sa 14, a Entoni Braun i Dakuan Džefris su postigli po 13 poena. Za Tofaš se istakao Zek Nutal sa 17 poena.