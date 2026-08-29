Sedam godina ljubavi i suze na odlasku: Pamtiće Leaa Milanova istorija, novu piše sa Galatom

Portugalski napadač stavio je tačku na višemesečnu sagu. Nakon što je tokom jučerašnjeg dana razmotrio ponude i doneo odluku o narednom koraku, Leao je u subotu doputovao u najveći turski grad kako bi kompletirao transfer u redove najvećeg kluba u državi.

Sa njim je Leao potpisao četvorogodišnji ugovor i tako stavio tačku na epizodu u Milanu. Zvučaće možda preterano, ali možemo reći - okončao jednu eru na San Siru. Jer ma koliko umeo da ponekad iznervira navijače svojom nonšalantnošću, Portugalac je tokom prethodnih sedam godina bio jedan od najboljih fudbalera Milana. Sa dabl-dabl učinkom dao je ključan doprinos u osvajanju prve titule prvaka Italije posle 11 godina, sezonu kasnije odigrao značajnu ulogu u plasmanu milanske ekipe u polufinale Lige šampiona upisavši pet asistencija i jedan gol.

Koliki je zapravo uticaj imao na igru Milana najbolje oslikava podatak da je Leao, otkako je stigao leta 2019. godine, pa do danas, igrač Milana sa najviše golova (80), asistencija (55), stvorenih šansi (372), uspešnih driblinga (577) i oduzetih lopti u poslednjoj trećini terena (126). Međutim, vremenom je svega toga bilo sve manje. Vremenom je njegov uticaj bio sve manji, reći će mnogi: od trenutka kada je klub napustio Paolo Maldini sa kojim je imao sjajan odnos.

Priliku da se oprosti kako je želeo - na terenu, nije dobio. Zbog povrede je propustio obe uvodne utakmice u Seriji A, što je pomalo pokvarilo rastanak. Možda pomalo i zbog toga, ali prvenstveno zbog svega što je sa klubom iskusio, priznao je 27-godišnjak da je plakao kada je shvatio da je epizodi na San Siru došao kraj.

“Želeo sam da budem na terenu i oprostim se od navijača, ali to nije bilo moguće. Milanu želim sve najbolje i nastaviću da ih pratim. Hvala navijačima na podršci. Težak je ovo trenutak. Pozdravio sam se sa saigračima posle sedam godina. Pomogli su mi da sazrim i shvatim šta znači predstavljati Milan. Voleo bih da sam mogao da se oprostim na drugačiji način. Naravno da ću ostati u istoriji kluba jer znam šta sam ovde uradio. Moja ljubav prema Milanu nikada neće prestati, uvek ću ih pratiti izdaleka. To je život, to je prirodan ciklus. Čak i ako se sve ne završava ovde. Milan će nastaviti da radi lepe stvari za svoje navijače. Najvažnije je da Milan bude u vrhu i da nastavi da pobeđuje. Želim im sve najbolje. Plakao sam, i to mnogo. To je normalno, emocije su sasvim razumljive”, rekao je Leao za italijanski Skaj Sport posle sinoćne pobede Milana nad Venecijom (2:0).

Spekulisalo se već neko vreme da je na izlaznim vratima, posebno što nije mogao da se dogovori sa klubom o produžetku ugovora. Prošlog leta pominjao se Bajern kao obiljan kupac, međutim pošto mu je prošla sezona bila statistički najslabija od poslednjih pet u Milanu – deset golova u svim takmičenjima – interesanata renomea makar približnog bavarskom gigantu nije bilo. Čitavog leta je Galatasaraj bio najkonkretiji, da bi se u finišu prelaznog roka u trku umešala Aston Vila. Finansijski nije mogla da mu parira, ali je pokušala da odigra na kartu Premijer lige, takmičenja u kojem je Rafa toliko želeo da se oproba. Ipak, presudan je bio finansijski momenat.

Galatasaraj mu je ponudio 10.000.000 evra fiksno i još 2.000.000 kroz bonuse, dok je Aston Vila mogla da dobaci najviše do 8.000.000. Što se obeštećenja tiče, Milan je dobio zagarantovana 43.000.000, još 2.000.000 u bonusima, a moći će da računa i na 20 odsto novca od naredne prodaje. S obzirom na to da je Leau 27 godina, mogao bi da napravi još jedan unosan transfer, bez obzira na to što je sa turskim šampionom potpisao četvorogodišnji ugovor.