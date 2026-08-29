Lozničani triput u stativu i četiri puta u mrežu: Uspešan debi Ivice Milutinovića

Pred utakmicu pala je kiša, taman toliko da ovlaži teren, pa su to igrači oba tima pokušali da iskoriste i viđeno je nekoliko šuteva iz svih pozicija, a golmani su bili izloženi naporima, mada je takvo stanje travnate podloge dovodilo i do grešaka prilikom organizacije akcija kod igača obe ekipe.

Izgledali su gosti sa Lagatora bolje većim delom prvog poluvrema, a što nisu stigli do prednosti u 20. minutu, Metalac može da zahvali stativi koja je bila saveznik golmana Mateje Premovića, posle strahovitog šuta Milana Ilića, poluiskosa sa desne strane.

Mozzart Relax - pravi dobitan tiket i kad tip padne

Milanovčani su igru bazirali na hitrom i pokretljivom Kofiju i upravo posle centaršuta momka iz Obale Slonovače, Ognjen Luković je loptu u zahvatio glavom i uspeo da joj pronađe put do mreže nemoćnog Nikole Lakića. A, onda opet stativa čuva domaćina. Posle trzaja glavom Nemanje Krstića, ponovo je bila saveznik golmana Premovića i sprečila je već tada izjednačenje, što su prikazanom igrom zeleno-beli bili apsolutno i zaslužili. Ono što nisu uspeli Ilić i Krstić, jeste lukavi Aleksandar Katanić, preciznim šutem sa šesnaest metara – 1:1.

Sav trud izabranici trenera Ivice Milutinovića, naplatili su ulaskom u drugi deo nastavka meča. Ali, pre nego što se drugi put zatresla mreža Metalca, opet je stativa sačuvala domaći tim, kada je Jelenić odlično ciljao, ali se zatresao samo okvir Premovićevog gola.

I onda, za tri minuta dva gola Loznice i uspavanost odbrane Milanovčana. Trio iz navale gostiju Čarapić – Jelenić – Katanić radio je šta je hteo u tim trenucima. Tačni pasovi krunisani su efikasnošću. I kada su mnogi tada pomislili da će bodovi da putuju u grad viskoze, neizvesnost vraća Ognjen Luković, drugim golom za Metalac, a golman Lakić u finišu brani šut koji je mogao da donese domaćinu izjednačenje. Ono što nisu uspeli domaćini četvrtim golom pobedu Loznikce overava Stefan Purtić.

MOZZART BET PRVA LIGA, 6. KOLO

METALAC – LOZNICA 2:4 (1:1)

/Luković 40, 86 – Katanić 45+1,69, Jelenić 66, Purtić 90+4/

Gornji Milanovac. Stadion: Metalca.

Sudija: Aleksa Grahovac (Novi Sad).

METALAC: Premović, Đorđević (od 67. Ntim), Milićević, Milojević (od 60. Vukašinović), Tešić, Kofi (od 81. Milinković), Lazarević (od 81. Egeoluoha), Kaličanin, Baštić (od 60. Puzović), Mijailović, Luković.

LOZNICA: Lakić, Ilić, Katanić (od 72. Starčević), Trajković, Pecelj, Čarapić (od 83. Ćirković), Petrović, Jelenić, Krstić, Stojanović (od 89. Vidić), Purtić.

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 6. KOLO:

Subota

Matalac - Loznica 2:4 (1:1)

/Luković 40, 86 – Katanić 45+1,69, Jelenić 66, Purtić 90+4/

20.00 (3.20) Jedinstvo Ub (3.30) Spartak Subotica (2.15)

Nedelja

17.00 (2.35) OFK Vršac (3.05) Borac Čačak (3.05)

18.00 (2.15) Javor (3.20) Napredak Kruševac (3.30)

19.00 Bor 1919 - Proleter Zrenjanin

21.00 (1.85) TSC (3.40) Smederevo 1924 (4.10)

Ponedeljak

17.00 Grafičar - Dubočica

Utorak

19.00 Teleoptik - Voždovac