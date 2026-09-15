Navijači Makabija pevali posle derbija: Kristijan, Kristijan, Kristijan (VIDEO)
Vreme čitanja: 4min | uto. 15.09.26. | 18:13
Belić uživa veliku popularnost u Tel Avivu
Izgleda da mu nije bitno gde igra, jer uvek igra isto. Daje sve od sebe. Nekad je to kvalitetno, nekad manje kvalitetno, međutim, Kristijan Belić se nikad ne štedi i to publika prepoznaje.
Kao što je Partizanova volela centralnog vezistu, tako mu sad navijači Makabija iz Tel Aviva tapšu bez obzira na to što je povređen. Po okončanju meča četvrtog kola prvenstva Izraela, u kome je Makabi bio bolji od gradskog rivala Hapoela (4:1), tribine čuvenog Blumfild stadiona ovacijama su pozdravile 25-godišnjeg Srbina. Jasno mu je stavljeno do znanja da nedostaje i Makabiju kao timu i njegovim pristalicama, jer se trenutno oporavlja od povrede pete metatarzalne kosti stopala, zbog koje neće igrati još najmanje dva meseca.
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„Kristijan, Kristijan, Kristijan...“, čulo se iz grla hiljada Makabijevih navijača dok je Belić u civilu otpozdravljao, a nije mu bilo lako, pa su kamere zabeležile i trenutak kad je suzu pustio.
Ovakav tretman nekadašnji član Čukaričkog zaslužio je pre svega zbog odnosa prema žutom dresu prošle sezone, kad je doveden na pozajmicu iz AZ Alkmara. U međuvremenu je Makabi njegov ugovor otkupio po ceni od 1.300.000 evra, ali je već na početku takmičenja u kvalifikacijama za Ligu Evrope, na gostovanju Šerifu u Moldaviji, posle samo osam minuta provedenih na terenu pretrpeo povredu stopala i morao u ambulantu.
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Navijači jedva čekaju dan kad će se Belić vratiti. A dotle, kad već za Makabi nema evropskog fudbala, jer nije uspeo da se domogne ni Lige konferencije, uživaju u savršenom startu sezone na domaćoj sceni. Četiri kola, četiri pobede. U poslednje dve učestvovao je i nekadašnji napadač kragujevačkog Radničkog, Ester Sokoler, kao dvostruki strelac u pobedi nad Hapoelom iz Ber Ševe i asistent u ponedeljak uveče protiv Hapoela iz Tel Aviva.