Navijači Makabija pevali posle derbija: Kristijan, Kristijan, Kristijan (VIDEO)

Izgleda da mu nije bitno gde igra, jer uvek igra isto. Daje sve od sebe. Nekad je to kvalitetno, nekad manje kvalitetno, međutim, Kristijan Belić se nikad ne štedi i to publika prepoznaje.

Kao što je Partizanova volela centralnog vezistu, tako mu sad navijači Makabija iz Tel Aviva tapšu bez obzira na to što je povređen. Po okončanju meča četvrtog kola prvenstva Izraela, u kome je Makabi bio bolji od gradskog rivala Hapoela (4:1), tribine čuvenog Blumfild stadiona ovacijama su pozdravile 25-godišnjeg Srbina. Jasno mu je stavljeno do znanja da nedostaje i Makabiju kao timu i njegovim pristalicama, jer se trenutno oporavlja od povrede pete metatarzalne kosti stopala, zbog koje neće igrati još najmanje dva meseca.