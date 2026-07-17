©MN Press
©MN Press

UŽIVO: Crvena zvezda – Mačva 3:0, Šapčanima preti debakl

pet. 17.07.26. | 20:04

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CRVENA ZVEZDA – MAČVA 3:0
/Duarte 8, Krunić 18, Kone ag 33/

Beograd

Stadion: Rajko Mitić

Gledalaca:

Sudija: Milan Stefanović

CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Radanović - Seol, Eraković, Veljković, Tiknizjan - Abu Fani, Krunić - Loizu, Kostov, Ivanić - Duarte.

MAČVA (4-4-2): Rakonić - Ilić, Sladojević, Kone, Blagojević - Tojčić, Đorđić, Rakić, Terzić - Abdulahi, Vidakov.

tagovi

Dejan StankovićMačva ŠabacMirko IvanićSeol Jong VuSavo Radanović

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