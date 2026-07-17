Lebron "veruje u proces": Kad sam to pričao, Embid se nije ni rodio
Vreme čitanja: 2min | pet. 17.07.26. | 20:48
Džejms zagolicao maštu navijača Filadelfije, pa je morao da se 'vadi'
Čeka se kraj Svetskog prvenstva i naredna nedelja, kada će Lebron Džejms saopštiti gde nastavlja karijeru. Trenutno je to najbitnija stvar ovog leta što se tiče NBA lige jer svi čekaju da se Kralj odluči, dok vaga gde mu je najbolje. Priča se o Klivlend Kavalirsima, Majami Hitu, Golden Stejt Voriorsima, Minesota Timbervulvsima i Filadelfija Seventisiksersima.
Malo je čačnuo navijače tima iz grada bratske ljubavi na "Fanatics Festu", gde je upotrebio izraz "veruj u proces", što je godinama bio simbol Seventisiksersa. Čak je i nadimak Džoelu Embidu "Proces", pa su svi odmah pomislili da je nagovestio prelazak baš u Filu.
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Pričao je o svemu i svačemu, ali baš ta izjava je privukla najviše pažnje.
"Želim da se pridružim franšizi koja deli isti model kao ja, a to je svakodnevno praktikovanje šampionskih navika. Ali više od svega, verujem u proces. Verujete procestu da biste došli do glavnog cilja", rekao je Džejms.
Ta fraza je godinama bila zaštitni znak Filadelfija Seventisiksersa. Mnogi su odmah povezali njegove reči sa ekipom iz Pensilvanije i mogućim prelaskom kod Džoela Embida i ostalih iz File. Međutim...
"Govorio sam 'verujte procesu' još od kada sam draftovan, 2003. godine. Ne znam ni da li je Embid tada bio rođen", našalio se najbolji strelac u istoriji NBA lige.
Ako na kraju ipak odabere Seventisikserse, biće i ovo zanimljiva najava, mada kako stvari sada stoje, najbliži je da ode kod Stefa Karija i dobrog prijatelja Drejmonda Grina u Golden Stejt Voriorse. Kralj svakako ima još toga da ponudi, a tokom protekle sezone prosečno je beležio 20,9 poena, 7,2 asistencije i 6,1 skok.