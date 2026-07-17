Lebron "veruje u proces": Kad sam to pričao, Embid se nije ni rodio

Čeka se kraj Svetskog prvenstva i naredna nedelja, kada će Lebron Džejms saopštiti gde nastavlja karijeru. Trenutno je to najbitnija stvar ovog leta što se tiče NBA lige jer svi čekaju da se Kralj odluči, dok vaga gde mu je najbolje. Priča se o Klivlend Kavalirsima, Majami Hitu, Golden Stejt Voriorsima, Minesota Timbervulvsima i Filadelfija Seventisiksersima.

Malo je čačnuo navijače tima iz grada bratske ljubavi na "Fanatics Festu", gde je upotrebio izraz "veruj u proces", što je godinama bio simbol Seventisiksersa. Čak je i nadimak Džoelu Embidu "Proces", pa su svi odmah pomislili da je nagovestio prelazak baš u Filu.