(Starsport)
(Starsport)

POLUVREME: Hapoel Ber Ševa – Crvena zvezda 1:0

uto. 04.08.26. | 20:18

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA, 3. KOLO (PRVI MEČ)

Hapoel Ber Ševa – Crvena zvezda 1:0 (1:0)
/Ahmed 38/

Sudija: Hesus Hil Manzano (Španija)
Stadion: Haladaš (Sombatelj)

Hapoel Ber Ševa (4-3-3): Marsiano – Mizrahi, Migel Vitor, Rotman, Baltaksa – Jehošua, Ventura, E. Perec – Ist, Ahmed, Zlatanović

Crvena zvezda (4-2-3-1): Mateus – Tiknizjan, Eraković, Lukasen, Seol – Abu Fani, Krunić – Ivanić, Kostov, Bukari – Duarte

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