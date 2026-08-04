(Starsport)
KRAJ: Hapoel Ber Ševa – Crvena zvezda 1:0
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uto. 04.08.26. | 21:27
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA, 3. KOLO (PRVI MEČ)
Hapoel Ber Ševa – Crvena zvezda 1:0 (1:0)
/Ahmed 38/
Sudija: Hesus Hil Manzano (Španija)
Stadion: Haladaš (Sombatelj)
Hapoel Ber Ševa (4-3-3): Marsiano – Mizrahi (od 63. Amador), Migel Vitor, Rotman, Baltaksa – Jehošua (od 63. Diop), Ventura, E. Perec (od 89. Kanan) – Ist (od 83. Ohana), Ahmed, Zlatanović (od 46. Abu Rumi)
Crvena zvezda (4-2-3-1): Mateus – Tiknizjan, Eraković, Lukasen, Seol – Abu Fani (od 46. Elšnik), Krunić – Ivanić (od 46. Arnautović), Kostov (od 46. Čam), Bukari (od 74. Katai) – Duarte (od 74. Loizu)
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