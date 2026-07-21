UŽIVO: Larn - Crvena zvezda 0:0

uto. 21.07.26. | 21:00

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA, 2. KOLO (prvi meč)

LARN - CRVENA ZVEZDA 0:0

Stadion: Inver Park
Kapacitet: 2.732
Sudija: Rareš Vidikan (Rumunija)

LARN: Feruguson - Gosgrou, Bent, Ridli, Doneli - Doerti, Galaher, Grejem - Mekenef, Lusti, Sloan

CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Veljković, Eraković, Tiknizjan - Abu Fani, Elšnik - Loizu, Kostov, Ivanić - Duarte

KVOTE ZA MEČ

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