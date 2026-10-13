UŽIVO - Liga šampiona: Ranjeni Junajted staje na crtu Atletiku u Madridu (VIDEO)
uto. 13.10.26. | 20:49
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LIGA ŠAMPIONA, 2. KOLO
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Utorak
Lans - Sporting Lisabon 0:2
/Suarez 22, Dumbija 75/
Lans: Riser - Baidu, Ganiju, Antonio - Abdulhamid, Kuizans, Haidara, Udol - Tovan, Kadil - Ivanović
Sporting Lisabon: Kajke Pereira - Arauho, Inasio, Kvarežma, Fresneda - Altimira, Simoeš - Irankunda, Dumbija, Katamo - Suarez
Sabah - Slavija Prag 2:0
/Paris 49, Mikels 88/
Sabah: Pokatilov - Zedadka, Solve, Mekarti, Puhač - Rahmonalijev, Lepinjica - Paris, Du Keiroz, Simić - Mikels
Slavija Prag: Marković - Zima, Engesan, Holeš - Šturm, Sadilek, Mozes, Vlček - Ajaosi, Provod - Hori
21.00: (2,00) Atletiko Madrid (3,70) Mančester Junajted (3,50) MOZZART RELAX
Atletiko Madrid: Oblak – Ljorente, Romero, Hancko, Grimaldo – Simeone, Barios, Kardoso, Baena – Alvarez, Li
Mančester junajted: Lamens – Heven, Joro, Martinez, Dalot – Santos, Tilemans – Baleba, Fernandes, Rašford – Embuemo
21.00: (7,75) Galatasaraj (5,50) Barselona (1,35)
Galatasaraj: Čakir – Jilmaz, Sančez, Jakobs, Elmali – Lemina, Toreira – Akgun, Batrakov, Leao – Osimen
Barselona: Đ. Garsija – E. Garsija, Kubarsi, Martin, Kanselo – Rodri, Pedri – Jamal, Fermin, Gordon - Olmo
21.00: (1,25) Inter (6,50) Klub Briž (10,0)
Inter: Martinez – Bisek, Akandži, Bastoni – Dijuf, Barela, Čalhanoglu, Zjelinski, Di Marko – Lautaro, Tiram.
Klub Briž: Zomer – Sabe, Spilers, Mehele, Sejs – Forbs, Vetlesen, Pots, Vanaken, Viržili, Tresoldi
21.00: (1,70) Lajpcig (4,50) PSV (4,40)
RB Lajpcig: Vamdevprt – Baku, Orban, Lukeba, Raum – El Ajnaui, Banzuzi – Gruda, Enkunku, Nusa – Kardoso
PSV: Kovar – Dest, Getrujda, Obispo, Kostić – Sano, Til, Žunior – Perišić, Mejnans, Van Bomel
21.00: (2,25) Viljareal (3,50) Napoli (3,10) MOZZART RELAX
Viljareal: Žunior – Murinjo, Navaro, Vejga, Romero – Komesanja, Saliba, Gej, Moleiro – Moreno, Mikautadze
Napoli: V. Milinković Savić – Rahmani, Marin, Badijašil – Politano, Gilmur, Mektomini, Di Lorenco – Žovane, De Brujne - Hejlund
21.00: (18,0) Viking (11,0) Bajern (1,10) MOZZART RELAX
Viking: Estbe – Henehajm, Stensnes, Galhner, Haugen – Bjerdal, Bel, Askidsen – Kristijanse, Botenhajm, Tripić
Bajern: Urbig – Lajmer, Kim, Ta, Braun – Kimih, Bišof – Olis, Karl, Dijaz - Kejn
21.00: (1,22) Arsenal (6,50) Lil (12,0) MOZZART RELAX
Arsenal: Raja – Timber, Konsa, Gabrijel, Luis Keli – Gimarais, Rajs – Madueke, Merino, Eze – Đekereš
Lil: Ezer – Gofi, Engoj, Aleksandro – Bentale, Andre – Bakva, Mukau, Haraldson - Ueda