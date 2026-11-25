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sre. 25.11.26. | 18:08
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja sa utakmica petog kola elitnog evropskog takmičenja...
LIGA ŠAMPIONA – PETO KOLO
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
Sreda
Slavija Prag - Viljareal 0:0
Sabah - Barselona 0:0
21.00: (2,60) Šahtjor (3,60) Fenerbahče (2,55)
21.00: (4,90) Lil (4,40) Bajern (1,60) MOZZART RELAX
21.00: (4,20) Klub Briž (4,50) Liverpul (1,67)
21.00: (1,42) Inter (5,60) Štutgart (5,80) MOZZART RELAX
21.00: (1,45) Pari Sen Žermen (5,30) Roma (5,70)
21.00: (1,12) Atletiko Madrid (9,00) Viking (18,0) MOZZART RELAX
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