Peta evropska utakmica za Nenada Minakovića – sudiće Dušanu Tadiću
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | sre. 25.11.26. | 17:39
Arbitar iz Novog Sada ima pune ruke posla na međunarodnoj sceni
Iako je Domeniko Mesina na odlasku označio Pavla Ilića kao najboljeg srpskog sudiju, izgleda da u UEFA imaju drugačije mišljenje.
Ako je suditi po tome koje utakmice je vodio na međunarodnoj sceni i koliko njih, Nenad Minaković je favorit UEFA kada su Srbi u pitanju.
Izabrane vesti
Arbitar iz Novog Sada ponovo će biti na centru na jednoj evropskoj utakmici i to će deliti pravdu – Dušanu Tadiću. Minaković će u četvrtak voditi meč Lige Evrope između NEC Najmehena i Rena.
Ovo će biti peti Minakovićev meč u Evropi ove sezone. Debitovao je u Ligi šampiona, u ligaškoj fazi, na utakmici Štutgart – Viking, potom je u Ligi Evrope sudio duel Šturm – Marselj, u kvalifikacijama istog takmičenja Univerzitatea Krajova – KuPS, kao i kvalifikacijama za Ligu konferencije Jablonec – Rendžers.
Pored toga, Nenad Minaković je sudio i utakmice reprezentacija u Ligi nacija B Škotska – Švajcarska i Ligi C Estonija – Bugarska.