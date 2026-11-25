Arbitar iz Novog Sada ponovo će biti na centru na jednoj evropskoj utakmici i to će deliti pravdu – Dušanu Tadiću. Minaković će u četvrtak voditi meč Lige Evrope između NEC Najmehena i Rena.

Ovo će biti peti Minakovićev meč u Evropi ove sezone. Debitovao je u Ligi šampiona, u ligaškoj fazi, na utakmici Štutgart – Viking, potom je u Ligi Evrope sudio duel Šturm – Marselj, u kvalifikacijama istog takmičenja Univerzitatea Krajova – KuPS, kao i kvalifikacijama za Ligu konferencije Jablonec – Rendžers.

Pored toga, Nenad Minaković je sudio i utakmice reprezentacija u Ligi nacija B Škotska – Švajcarska i Ligi C Estonija – Bugarska.