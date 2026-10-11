(Star sport)
UŽIVO: Partizan – Novi Pazar 0:0, Gadio u stativu!
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ned. 11.10.26. | 15:51
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MOZZART BET SUPERLIGA, 11. KOLO
PARTIZAN – NOVI PAZAR 0:0
Beograd
Stadion Partizana
Sudija: Miloš Milanović
Partizan: Milošević – Samson, Simić, Lima, Jurčević – Zeković, Baba – Sek, Miladinović, Zubairu – Kojzek.
Novi Pazar: Matijašević – Miljković, Hadžimujović, Marinković, Stanković – Gadio, Davidović – Sadi, Togbe, Dauda – Ljajić.
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