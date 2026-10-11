Čim se klupa drma, Poeti i Olimpiji svanulo

Pominjalo se da je spremna smena trenera, prva u Evroligi ove sezone i to posle samo četiri kola, čak se znao i potencijalni naslednik u vidu Janisa Sferopulosa. Italijanski mediji su naglasili da do toga neće doći, mada da su izgubili od Treviza u domaćem šampionatu pred teško duplo kolo, svašta bi bilo sigurno. Možda je ovaj trijumf trenutak buđenja, pa naprave neke dobre rezultate u duplom kolu jer oba meča igraju kod kuće. Doduše, na noge im dolaze Real Madrid i Dubai u razmaku od dva dana, što nikako nije dobro, ali bi baš tu makar jedna pobeda mogla da bude svetlo na kraju tunela.

Mozzart Relax - tvoj tim povede sa 16 razlike i tip je odmah dobitan

Sada su bili izuzetno ubedljivi i što se tiče broja postignutih poena i na kraju razlike. Iako prva četvrtina nije bila baš dobra, posebno jer se igralo kao da je revijalna utakmica bez odbrane, što govori ukupno 55 poena, već druga deonica je bila ona prava. Dali su tri puta više poena od protivnika! Ubacili su 33, primili 11 i na veliki odmor otišli sa +21 jer su posle prve četvrtine bili u zaostatku od jednog poena. Posle je u drugom poluvremenu sve bila rutina i odrađivanje posla.

Srpski košarkaš Marko Gudurić odigrao je 16 minuta, ubacio jednu trojku i jedno slobodno bacanje i završio je sa četiri poena. Dodao je i skok i dve asistencije, a neefikasniji od njega bio je samo Devon Hol sa dva poena i sedam asistencija.

Najefikasniji kod domaćina bili su Burnel sa 19, Diop sa 15, Kol sa 14, Akele sa 11 i Rajt sa deset poena. Kod Treviza su se istakli Rasel sa 17, Macura sa 14 i Kapeleti i Čepmen sa po 12 poena.