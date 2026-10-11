Je l' špic od 52.500.000 treba ovako da promašuje? Glazner stradao od svog tima (VIDEO)

Sa Oliverom Glaznerom Kristal Palas je postao tim koji osvaja trofeje. Doneo je Austrijanac prethodnih godina na Selhurst park pehare FA Kupa i Komjuniti Šilda, a onda proletos, osvajanjem Lige Konferencije ucrtao londonski klub na fudbalsku mapu Evrope. Toliko se posao Glaznerov minuli rad dopao Evangelosu Marinakisu, a grčki biznismen iskoristio neslaganje 52-godišnjeg stručnjaka sa upravom Palasa oko transfer politike i odlazaka bitnih igrača, kao i činjenicu da je Glazner poželeo novi izazov. Sa platom od oko 15.500.000 funti učinio ga je drugim najplaćenijim trenerom Premijer lige, ali kako stvari trenutno stoje, biće Glazneru potrebno više vremena da implementira svoje metode rada u novu sredinu i počne da ubira plodove.

U 6. kolu Engleske elite, austrijski stručnjak došao je u svoju nekadašnju kuću, a tamo ga je njegov Palas, tim koji je stvorio i sa kojim je godinama radio, počastio preokretom i nimalo prijatnim porazom - 3:1. Drugim rečima, Glazner je ostao na učinku od svega pet bodova i jedne pobede iz uvodnih šest utakmica.