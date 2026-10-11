Je l' špic od 52.500.000 treba ovako da promašuje? Glazner stradao od svog tima (VIDEO)
Vreme čitanja: 16min | ned. 11.10.26. | 17:01
Lijam Delap se brukao u porazu Foresta od Kristal Palasa; velika bitka Hala i Evertona završena bez pobednika - 2:2
Sa Oliverom Glaznerom Kristal Palas je postao tim koji osvaja trofeje. Doneo je Austrijanac prethodnih godina na Selhurst park pehare FA Kupa i Komjuniti Šilda, a onda proletos, osvajanjem Lige Konferencije ucrtao londonski klub na fudbalsku mapu Evrope. Toliko se posao Glaznerov minuli rad dopao Evangelosu Marinakisu, a grčki biznismen iskoristio neslaganje 52-godišnjeg stručnjaka sa upravom Palasa oko transfer politike i odlazaka bitnih igrača, kao i činjenicu da je Glazner poželeo novi izazov. Sa platom od oko 15.500.000 funti učinio ga je drugim najplaćenijim trenerom Premijer lige, ali kako stvari trenutno stoje, biće Glazneru potrebno više vremena da implementira svoje metode rada u novu sredinu i počne da ubira plodove.
U 6. kolu Engleske elite, austrijski stručnjak došao je u svoju nekadašnju kuću, a tamo ga je njegov Palas, tim koji je stvorio i sa kojim je godinama radio, počastio preokretom i nimalo prijatnim porazom - 3:1. Drugim rečima, Glazner je ostao na učinku od svega pet bodova i jedne pobede iz uvodnih šest utakmica.
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Omogućio je Marinakis Glazneru i prilično kvalitetna pojačanja u prelaznom roku, doveo mu skupocenog štopera Osmana Diomandea iz Sportinga da kompletira trio sa Murilom i Nikolim Milenkovićem koji danas nije igrao zbog povrede kolena. Dobio je Glazner i svoju uzdanicu iz Palasa Danijela Munjoza, bez obeštećenja mu je stigao iskusni vezista Ksaver Šlager iz Lajpciga, a letnja pijaca je začinjena Lijamom Delapom iz Čelsija... Mada su se mnogi smejali Forestovoj kupovini Delapa. Danas smo, imeđu ostalog, dobili jedan od odgovora zašto. Šta tek reći o pokušaju glavom nekoliko minuta kasnije?!
Forest je na Selhurst parku poveo nakon poklona Anana Halailija (stigao kao zamenja za Munjoza) ranim golom Dana Endoja već posle tri minuta fudbala, a od 35. ekipa sa Siti graunda morala je da vodi sa 2:0. Nije Morgan Gibs Vajt imao sreće, dalekometni pokušaj zaustavila je prečka, ali se nakon toga Delap nestvarno obrukao. Mogao je da pita Valtera Beniteza gde da gađa, ali je umesto laganog pogotka, pomogao argentinskom golmanu da napravi jednu od najboljih odbrana ove sezone. Špic od 52.500.000 evra ovakve stvari ne bi smeo da promašuje. Tako je Delap koji je u Forest stigao sa više žutih kartona nego golova u profesionalnoj karijeri, ostao na samo jednom pogotku nakon šest prvenstvenih nastupa.
Promašaje Foresta (nije samo Delapov, klizali su se Endoj, Munjoz i Gibs Vajt) Orlovi su surovo kaznili u finišu prvog dela. Daiči Kamada je izjednačio u 41, a onda Heferson Lerma preokrenuo u finišu četvorominutne nadoknade. Pred istek sat vremena igre, snašao se Jeremi Pino, pogodio za 3:1 i tada je bilo jasno da će se Glaznerov tim teško vratiti. Dobre prilike do kraja su promašivali Endoj, Neko Vilijams, a Kris Vud je u 80. minutu glavom gađao pravo u Beniteza i propustio priliku da zakuva situaciju i donese ogromnu neizvesnost u završnici.
Istovremeno, Hal Sergeja Jakirovića nastavio je da sakuplja bodove, a Everton uz Mančester Siti, Liverpul i Brentford ostao jedan od četri neporažena tima od starta premijerligaške sezone. Posle 45 minuta na MKS stadionu nije bilo golova, a kompletna zabava stala je u drugo poluvreme u kojem su i Hal i Everton postigli po dva gola - 2:2.
Hal je vodio od 48. minuta i pogotka Gelharta, Kiran Djuzberi Hol je izjednačio u 55, a Karamele su u 68. minutu stigle do preokreta. Tjerno Bari je nedobranjivo gađao u kontri, ali to nije bio kraj. Hal je od starta sezone pokazao da je jedan od najžilavijih timova, grupa igrača koji ne spuštaju gard, niti glavu ni pred kim, a tako je bilo i danas. Već u 74. minutu Tigrovi su odgovorili, Belumi je sa klupe došao do trećeg ligaškog gola i sprečio drugi poraz Hala od starta šampionata.
PREMIJER LIGA, 6. KOLO
Subota
Arsenal - Lids 2:1 (0:0)
/Kalafjori 62, Gimarais 70 - Džastin 55/
Čelsi - Bornmut 5:1 (2:0)
/Henderson 2, 70, Rodžers 3, Pedro 46, 67 - Evanilson 51/
Sanderlend - Brajton 0:2 (0:0)
/De Kujper 53, Hađam 90+3/
Aston Vila - Brentford 2:2 (1:1)
/Džekson 12, Mekgin 77 - Jarmoljuk 10, Ajer 79/
Ipsvič - Fulam 2:1 (0:0)
/Uatara 88, O'Šej 90+1 - Sesenjon 55/
Mančester Junajted - Totenhem 1:1 (0:0)
/Embeumo 73 - Solanke 90+2/
Nedelja
Hal - Еverton 2:2 (0:0)
/Gelhart 48, Belumi 74 - Djuzberi Hol 55, Bari 68/
Kristal Palas - Notingem Forest 3:1 (2:1) Ž
/Kamada 41, Lerma 45+4, Pino 59 - Endoj 3/
17.30: (3,00) Liverpul (3,50) Mančester Siti (2,30) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (3,00) Koventri (3,50) Njukasl (2,20) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama