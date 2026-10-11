Enemov prvenac za Bolonjinu prvu! Pamtiće se i Orsolinijeve makazice (VIDEO)
Vreme čitanja: 7min | ned. 11.10.26. | 17:10
Gatuzov Lacio gura li gura iako ga navijači bojkotuju
Razmišljala je Bolonja o automatskoj pozajmici Džeja Enema kada ga je dovela iz Crvenu zvezde, pričalo se o selidbi u Norič i Lugano, ali ga je na kraju zadržala jer je ostala bez opbojoice prvih napadača. I nije pogrešila!
Holandski naopadač joj je danas prvencem doneo zlata vrednu pobedu na jugu Italije protiv Lećea (2:1).
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Enem je do sada upisao smao osam minuta sa klupe u porazu protiv Napolija, ali kod novog trenera Rafaelea Paladina je danas dobio ozbiljnijih pola sata sa klupe i isplatilo se. Paladino je debitovao u prošlom kolu protiv Torina i prokockao pobedu, ali danas je uspeo da je iščupa. Uz pomoć najboljeg igrača i Enema.
Rikardo Orsolini je već godinama zaštitno lice Bolonje i sinonim za evrogolove. Teško da u Seriji A postoji atraktivniji italijanski ofanzivac. Uglavnom su to maestrlani golovi sa distance, ali ume da se bavi i akrobacijama. Prošle sezone je spektakularnim makazicama srušio Inter u 94. minutu, a danas je još spektakularnijim načeo Leće. Fantastično je reagovao na centašut Kambijagija u 17. munutu…
Delovalo je u većem delu meča da Bolonja sve drži pod kontrolom, ogromnu šansu za 2:0 je propustio Pobega, da bi Leće ni iz čega došao do izjednačenja. Talentovani Mateo Pesina je na golu smenio Lukaša Skorupskog koji je pravio dosta grešaka na početku sezone, ali i on je danas u istom stilu. Poklonio je izjednačujući gol Fatehu nakon slabog istrčavanja…
Nastavila je Bolonja da napada, Orsolini je imao šansu, a onda je na scenu stupio Enem. Iskoristio je fizičku prednost da dobije duel i zadrži loptu kojom je proigrao Orsolinija, a ovaj video na drugoj strani Kambijagija i lansirao u napad. Levi bek je dugo oklevao da proigra Enema koji se dobro kretao, ali ga je na kraju video i upisao drugu asistenciju. Uzalud su bili stihijski napadi Lećea u finišu, nije im pomogla ni nova nesigurnost Pesine. Konačno je Bolonja upisala prvi trijumf u sezoni!
A peti u šest kola je upisao i Lacio koji mimo svih očekivanja deli prvo mesto sa Interom. Nebeskoplavi jesu imali i relativno lak raspored, ali s obzirom na situaciju u klubu, bojkot navijača, skroman igrački kadar i nepouzdanog Gatuza na klupi, ovome se niko nije nadao. Doduše, današnjoj pobedi jeste. Na Olimpiku je pala novajlija Monca – 3:1. Iako Gatuzo zbog povreda nije mogao da računa na nekoliko bitnih igrača...
Počelo je kao iz snova za domaće pošto je Nuno Tavares projektilom sa 20 i kusur metara pocepao mrežu gostiju iz Lombardije.
Dominirali su domaći u nastavku, Davide Fratezi je na nekoliko centimetara bio od novog gola, a Tidžani Noslin je raznosio goste u duelima. U 23. minutu je pokazao da mu snaga nije jedini adut, već i pregled igre. Sjajno je video Isaksena koji je imao vremena da nacilja suprotan ugao i plasira loptu u mrežu za 2:0. U nastavku je Noslin iznudio i crveni karton Lukezija koji ga je srušio kao poslednji igrač odbrane.
Ali, uprkos igraču manje i dva gola deficita, Monca se nije predavala. Rezervista Gogličidze je nakon kornera vratio goste u život, a onda se Lacio potpuno pogubio... Dani Mota je promašio sjajnu šansu, kasnije i Birindeli zicer, da bi Mandas čudesnom odbranom sprečio Motu da izjednači posle kornera. Gatuzo je izmenama u finišu uspeo da stabilizuje Rimljane i zaustavi napade Monce, a iz takve igre je došla i akcija Zakanjija i Pedrase koju je Pinamonti krunisao golom za konačnih 3:1.
SERIJA A – 6. KOLO
Subota
Đenova - Fjorentina 2:1 (2:0)
/Osmajić 8, Mesijas 15 - Vaskez 73ag/
Inter - Parma 3:0 (3:0)
/Sučić 13, Čalhanoglu 18p, Tiram 31/
Napoli - Frozinone 3:0 (2:0)
/De Brujne 29, 90+4, Lang 32/
Nedelja
Komo - Roma 0:0
Lacio - Monca 3:1 (2:0)
/Tavares 3, Isaksen 23, Pinamonti 88 - Gogličidze 46/
Leće - Bolonja 1:2 (0:1)
/Fatah 64 - Orsolini 17, Enem 75/
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Ponedeljak
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20.45: (2,40) Torino (3,30) Udineze (3,00) MOZZART RELAX
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