Enemov prvenac za Bolonjinu prvu! Pamtiće se i Orsolinijeve makazice (VIDEO)

Enem je do sada upisao smao osam minuta sa klupe u porazu protiv Napolija, ali kod novog trenera Rafaelea Paladina je danas dobio ozbiljnijih pola sata sa klupe i isplatilo se. Paladino je debitovao u prošlom kolu protiv Torina i prokockao pobedu, ali danas je uspeo da je iščupa. Uz pomoć najboljeg igrača i Enema .

Rikardo Orsolini je već godinama zaštitno lice Bolonje i sinonim za evrogolove. Teško da u Seriji A postoji atraktivniji italijanski ofanzivac. Uglavnom su to maestrlani golovi sa distance, ali ume da se bavi i akrobacijama. Prošle sezone je spektakularnim makazicama srušio Inter u 94. minutu, a danas je još spektakularnijim načeo Leće. Fantastično je reagovao na centašut Kambijagija u 17. munutu…

Delovalo je u većem delu meča da Bolonja sve drži pod kontrolom, ogromnu šansu za 2:0 je propustio Pobega, da bi Leće ni iz čega došao do izjednačenja. Talentovani Mateo Pesina je na golu smenio Lukaša Skorupskog koji je pravio dosta grešaka na početku sezone, ali i on je danas u istom stilu. Poklonio je izjednačujući gol Fatehu nakon slabog istrčavanja…

Nastavila je Bolonja da napada, Orsolini je imao šansu, a onda je na scenu stupio Enem. Iskoristio je fizičku prednost da dobije duel i zadrži loptu kojom je proigrao Orsolinija, a ovaj video na drugoj strani Kambijagija i lansirao u napad. Levi bek je dugo oklevao da proigra Enema koji se dobro kretao, ali ga je na kraju video i upisao drugu asistenciju. Uzalud su bili stihijski napadi Lećea u finišu, nije im pomogla ni nova nesigurnost Pesine. Konačno je Bolonja upisala prvi trijumf u sezoni!

A peti u šest kola je upisao i Lacio koji mimo svih očekivanja deli prvo mesto sa Interom. Nebeskoplavi jesu imali i relativno lak raspored, ali s obzirom na situaciju u klubu, bojkot navijača, skroman igrački kadar i nepouzdanog Gatuza na klupi, ovome se niko nije nadao. Doduše, današnjoj pobedi jeste. Na Olimpiku je pala novajlija Monca – 3:1. Iako Gatuzo zbog povreda nije mogao da računa na nekoliko bitnih igrača...

Počelo je kao iz snova za domaće pošto je Nuno Tavares projektilom sa 20 i kusur metara pocepao mrežu gostiju iz Lombardije.