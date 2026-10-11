Efes zamalo prosuo dobijen meč, Šarić sprečio epski preokret
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Vreme čitanja: 2min | ned. 11.10.26. | 16:48
Tim iz Istanbula slavio sa 85:76
Anadolu Efes je pred sezonu bio jedan od favorita za plasman u plej-of Evrolige. Ipak, nakon povrede Majka Džejmsa situacija se zakomplikovala. Efes se muči u elitnom takmičenju, ali u domaćem prvenstvu je zasad nepobediv.
Ekipa Pabla Lasa pobedila je Denizli 85:76. Tokom celog meča je delovalo da tim iz Istabula igra u leru i da će lagano pobediti, ali je neugodni rival zakuvao situaciju u finišu.
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Nakon što je gubio sa 20 razlike na polovini druge četvrtine, Denizli je korak po korak hvatao priključak i jednom momentu prišao na samo četiri poena zaostatka. Tada je Dario Šarić preuzeo odgovornost i udaljio Denizli, a tačku na i stavio je Bruno Fernando snažnim zakucavanjem nakon alej-up dodavanja Metjua Strazela.
Šarić je bio najefikasniji pojedinac u pobedničkom sastavu sa 18 poena, po 13 su dali Erdžan Osmani i Erkan Jilmaz, dok je Fernando ubacio 12 poena uz sedam skokova.
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Na drugoj strani istakao se bivši igrač Krke Viktor Bejli sa 22 poena koliko je imao i Džon Miks. Srpski košarkaš Marko Pecarski dao je devet poena i uhvatio četiri skoka. Možda se malo više očekivalo od njega jer je pre pet dana u FIBA Evrokupu protiv slovačke Prijevidže imao 15 poena i 16 skokova.
Što se Efesa tiče, sledi duplo kolo Evrolige u kome će istanbulski velikan prvo ugostiti Bajern iz Minhena, a onda se uputiti u Kaunas gde će igrati protiv Žalgirisa.