Efes zamalo prosuo dobijen meč, Šarić sprečio epski preokret

Nakon što je gubio sa 20 razlike na polovini druge četvrtine, Denizli je korak po korak hvatao priključak i jednom momentu prišao na samo četiri poena zaostatka. Tada je Dario Šarić preuzeo odgovornost i udaljio Denizli, a tačku na i stavio je Bruno Fernando snažnim zakucavanjem nakon alej-up dodavanja Metjua Strazela.

Šarić je bio najefikasniji pojedinac u pobedničkom sastavu sa 18 poena, po 13 su dali Erdžan Osmani i Erkan Jilmaz, dok je Fernando ubacio 12 poena uz sedam skokova.

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Na drugoj strani istakao se bivši igrač Krke Viktor Bejli sa 22 poena koliko je imao i Džon Miks. Srpski košarkaš Marko Pecarski dao je devet poena i uhvatio četiri skoka. Možda se malo više očekivalo od njega jer je pre pet dana u FIBA Evrokupu protiv slovačke Prijevidže imao 15 poena i 16 skokova.

Što se Efesa tiče, sledi duplo kolo Evrolige u kome će istanbulski velikan prvo ugostiti Bajern iz Minhena, a onda se uputiti u Kaunas gde će igrati protiv Žalgirisa.