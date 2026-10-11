I bolesni jarac Henes se radovao u Zoološkom vrtu: Said El Mala istinski je junak Kelna (VIDEO)

I kad novinari budu pisali o tom golu pitaće 20-godišnje levo krilo da li je imao poseban motiv protiv komšija, ali ne zbog tradicionalne navijačke mržnje – i ovog puta je morala da reaguje i policija – koliko zbog toga što je El Mana još kao dečak čak četiri sezone proveo baš u Menhengladbahu pre no što je, čim je napunio 14 i stekao uslov, odatle pobegao.

Priča dana bio je Aleksander Blesin , novo lice na klupi Borusije Menhengladbah, čovek koji je dobio zadatak da Žredpce uspravio posle četiri uzastopna poraza na startu bundesligaške sezone. Priča nedelje u celoj regiji na kraju će biti Said El Mana , pošto je momak libanskih korena ostavio najljućeg rivala zakucanog za dno tabele, a svoj status u Kelnu podigao na nivo apsolutno obožavanog lica. Jer baš je El Mana pogodio za konačnih 2:1 u 101. derbiju Rajne i uspon popularnih Jarčeva u gornji dom.

Zanimaće to i navijače Borusije, svejedno ljute zbog toga što je uprava naivno u sezonu ušla sa neiskusnim Eugenom Polanskim, čovekom iz klupskog sistema, ali očigledno bez autoriteta i znanja za ovaj nivo fudbala, i sada na njegovo mesto dovela Aleksandra Blesina da vadi kestenje iz vatre. Novi šef na debiju nije uspeo, ali barem smo videli da Ždrepci nisu skapali. Jesu se muški potukli sa Kelnom – što je na kraju rezultiralo i teškom povredom Eljesa Škirija, koji je stradao u duelu sa Florijanom Nojhausom – ali prvi bod još čekaju. Posledica toga što je Borusija u ovih pet kola primila čak 18 golova, a od toga čak šest posle prekida. Desilo se i danas. Loša reakcija Isaka Lidberga posle centaršuta iz slobodnog udarca, lopta je pala pravo na nogu Isaku Johansenu, a on poslao pravi projektil u rašlje protivničkog gola i doneo Kelnu vođstvo.

Nije dugo potrajalo, jer su gosti već u 39. izjednačili. Lukas Ulrih je centrirao pravo na glavu Džoa Skalija, tek da pokaže da ni Keln nije tim kome je defanziva specijalnost. Uostalom, Jarčevima je ovo bila 20. uzastopna utakmica na kojoj su primili gol.

Što je značilo samo da će morati da ulože dodatan napor, jer sve vreme su bili za nijansu kvalitetniji tim. Svakako opasniji i to iz jednog razloga – Keln u svom timu ima Saida El Malu. Lokalni heroj, zbog kojeg klub ove sezone nije prihvatao ni ponude od 55.000.000 evra od Dortmunda ili 50.000.000 plus 10.000.000 od Lajpicga, još jednom se zahvalio upravi na novom ugovoru. Tek da podsetimo, El Mala je prošle sezone postigao 13 golova uz četiri asistencija igrajući za platu od 400.000 evra neto, plus bonuse. Kad je po njega krenulo pola Evrope, među ostalima i Brajton, Liverpul, Bajern, Čelsi i Mančester Siti, a Borusija i Lajpcig duboko zavukli ruku u džep, Keln mu je platu podigao digao na 3.000.000 evra bruto, bez bonusa, što znači da mu je maltene učestvorostručio primanja. El Mala je dobio i kultnu desetku Pjera Litbarskog ili Lukasa Podolskog, poštovanje kakvo prva zvezda tima treba da ima, i samo je nastavio tamo gde je stao. Prvenac u novoj sezoni postigao je u pobedi nad Hofenhajmom na startu sezone, jedinoj u dosadašnjem toku sezone. A sada i drugi, protiv omraženog rivala koga bi Jarčevi verovatno rado videli i u Cvajti. Dva puta je El Mala namučio goste i pre tog gola – jednom je čak morao da bude precizniji – ali se ispravio u 67. minutu kada je na karakterističan način sa krila ušao u sredinu, iskoristio “košarkaški blok” saigrača i sa ivice kaznenog prostora raspalio u suprotan ugao za 2:1.

Takvi se golovi večno pamte. Nije ovo bio duel sa fenjerašem, ovo je bio trijumf protiv najvećeg rivala. I sigurni smo da se radovala i Kelnova živa maskota, čuveni jarac Henes deveti, koji nažalost nije mogao uživo da prisustvuje meču pošto se zarazio ptičijim gripom, pa je morao u karantin u Zoološki vrt. Valjda su mu bar TV upalili, da i njemu bude malo lakše. BUNDESLIGA – 5. KOLO Petak Borusija Dortmund - Verder Bremen 2:2 (0:0)

/Svenson 80, Šloterbek 85 - Rejs 88, Filkrug 90+2/ Subota Augzburg - Bajern Minhen 2:2 (1:0)

/Felhauer 1, Ribeiro 64 - Saibari 55, Braun 80/ Majnc - Bajer Leverkuzen 3:4 (2:2)

/Kasi 33, 42, Holerbah 90+2 - Andrih 5, Šik 9, Kvansa 55, Dijabi 65/ Union Berlin - Elverzberg 1:0 (0:0)

/Burdžu 81/ Hofenhajm - Hamburger 2:3 (1:1)

/Bornau 45+6, Konte 53 - Poulsen 12, Mofi 83, Muhajm 90+4/ Paderborn - Štutgart 0:2 (0:1)

/Šabo 25, Firih 83/ RB Lajpcig - Ajntraht Frankfurt 6:0 (4:0)

/Banzuzi 1, Enkunku 5, 41, 44, Nusa 54, Gomis 89/ Nedelja Keln – Borusija Menhengladbah 2:1 (1:1)

/Johaneson 26, El Mala 66 – Skali 39/ 17.30: (1,75) Frajburg (3,60) Šalke (4,90) MOZZART RELAX