Ljutiti Gasperini: Isključenje Malena pokvarilo meč, fudbal se ne sastoji od "frejmova"

Ubrzo nakon ovog odgovora, treneru Rome pokazan je trenutak kad je Malen startovao, što ga je naterao da još burnije reaguje.

„Beskorisno je zaustavljati kadar, fudbal se ne sastoji od "frejmova. Na taj način možete opravdati bilo šta, ali ovde nema nikakve namere da se nanese povreda. Važna je suština, prestanite sa tim zaustavljenim kadrovima jer oni falsifikuju stvarnost. Ove godine konačno gledamo fudbal koji više liči na pravi fudbal, molim vas da se ne vraćamo unazad".

Pored svega, trener Vučice je bio zadovoljan onim što je njegova ekipa pokazala na jednom od najtežih gostovanja u Seriji A.

„U prvom poluvremenu smo imali sjajne šanse da postignemo gol, delovalo je da možemo prvi da povedemo. Kada od 90 minuta igrate više od 30 sa igračem manje protiv tima kakav je Komo, ostaje žal. Ne znam kako bi se sve završilo da se igralo 11 na 11, ali bili smo samouvereni. Remi u ovakvim okolnostima je ipak prihvatljiv“.

Povodom situacije sa crvenim kartonom oglasio se i Sesk Fabregas, prokomentarisavši Gasperinijeve reči.

„To je njegovo lično mišljenje i ja ga poštujem. Izaći pred medije nakon ovakve utakmice je jako teško. Svako iznosi svoj stav, a drugi imaju drugačije viđenje. Meni su jednom dali crveni karton za grub start, baš kao ovaj. Ako pogledate snimak i vidite kako je startovao, to jeste za isključenje. Po mom mišljenju, postojalo je i čisto isključenje Veslija nad Diaom, pošto Endika nikako nije mogao da stigne loptu. Mišljenja su brojna i različita. Bolje mi je da ćutim kako ne bih otvarao polemike", smatra Fabregas.