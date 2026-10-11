Čair je Vošina omiljena livada: Bez po muke četiri komada u mrežu Radničkog (VIDEO)

Baš to polazi za rukom Vojvodini u odnosu na niški Radnički u ovoj eri možda i istorijske razlike u budžetima, ali i organizaciji dva kluba. Nije sve samo u novcu. Mada, on u krajnjem slučaju dovede do toga da se danas na Vošinoj klupi za rezerve nađu bar petorica koja bi u Radničkom imali status nosilaca igre, posledično do toga da su Novosađani drugi, a Nišlije druge otpozadi na tabeli, naposletku do još jedne rutinske pobede Stare dame na njenoj omiljenoj livadi, niškom Čairu - 1:4 u meču 11. kola Mozzart Bet Superlige. Iz ugla navijača Radničkog (danas opet veoma malobrojnih na tribinama, uprkos slobodnom ulazu) - nepodnošljiva lakoća Vošinog pobeđivanja u Nišu, već petu sezonu zaredom.

Nije baš tako teško kao ubosti sedmicu na lotou, ali nije ni lako ni često u srpskom fudbalu, osim ako se ne zoveš Crvena zvezda, imati sedam uzastopnih pobeda u gostima u takmičarskim duelima nad jednim istim rivalom.

Dvojku na ovom meču igrači Mozzarta mogli su da zaokruže već u 31. minutu, kad je gost poveo 2:0, sve zahvaljujući Mozzart Relaxu Istina, u vaterpolo uslovima, po žestoko raskvašenom terenu, posao je gostima bio olakšan, jer im je vođstvo palo sa neba, u vidu naivnog penala, koji je u 17. minutu skrivio Damjan Krajišnik. Naleteo je rukom na loptu koju je Dejan Zukić primirio posle centaršuta Ranđelovića, a kapiten Novosađana je demonstirao pokaznu vežbu “kako se izvodi penal, tako da ga ni tri golmana ne bi odbranila” i Vojvodina je povela “ni iz čega”, ali je to posle nadrgadila razlikom u klasi.

Pokušao je trener Radničkog Marko Neđić promenom formacije i fizionomije tima da ugrožava rivala iz tranzicije - navalni trio činili su tamnoputi brzanci Abas, Arijibi i Bonsu, ali najveći problem u sastavu domaćeg tima je taj što je odbrana bila jedva ‘sklepana’ i neuigrana. Prvi levi bek Kovačević se još nije oporavio, pa je na tu stranu morao desni bek Veličković, u poslednjoj liniji našla su se dvojica bonusa Petrović i Zečević - i ovaj meč je pokazao, obojica miljama daleko od zahteva elitnog ranga takmičenja - a na sve to nadovezala se povreda onog koji je svojim iskustvom sve to trebalo da kompenzuje - Uroša Vitasa, koji je već u šestom minutu pao na zemlju, izdržao na terenu još toliko, pre nego je prinudno morao na klupu. Svi ti nedostaci došli su do izražaja u akciji kod drugog gola Vojvodine, kada se nije znalo ko gde trči od defanzivaca Nišlija, ko koga i koji prostor pokriva, pa su reprezentativni bekovi Novosađana “skuvali” pogodak. Dijagonala Petra Sukačeva ka Lazaru Raneloviću napravila je ključnu prednost, Kokanović je vratio loptu sa druge stative, a maltene sa gol-linije ju je u mrežu glavom ubacio Lazar Nikolić.

Između svega toga, Radnički je imao jedan nalet, kada je u par minuta sabio rivala u njegov kazneni prostor, ali udarac Gbolija Arijibija iz 28. minuta, posle lepe minijature po levoj strani, zaustavila je prečka! Imao je isti igrač na 0:2 još jedan pokušaj, koji je uz nešto poteškoća zaustavio Rosić, a onda je i Vojvodina morala prinudno da menja štopera zbog povrede. Izašao je Mašović, ušao Đakovac, a Njegoš Petrović se spustio u poslednju liniju.

I upravo će Đakovac biti najzaslužniji za treći pogodak Vojvodine, samo što je počelo drugo poluvreme. Kao tenk je iskopao loptu i prošao pored Veličkovića i Jokića, centrirao za Milana Kolarevića, koji je pobegao Đorđu Petroviću (nedopustive taktičke greške za jednog mladog reprezentativca) i u punom trku zakucao loptu u mrežu. S tom napomenom da je Radnički imao veliku priliku pre tog gola, ali je udarac Abasa iskosa sjajno zaustavio Dragan Rosić.

Ritam utakmice je pao, jer sve je već bilo rešeno, ali Vojvodina se tu nije zaustavila, već je i Stefan Stanisavljević, samo što je ušao u igru uspeo da postigne prvi pogodak u dresu Vojvodine. Prošle godine golgeterski raspoložen kao pozajmljen fudbaler Novom Pazaru, oporavio se od teške povrede i u svom tek drugom nastupu ove sezone krunisao je sjajnu akciju i asistenciju Dejana Zukića, koji je promešao odbranu Radničkog kao u školskom dvorištu.

Vojvodina je bez po muke spakovala četiri komada, a one priče Marka Neđića da Radnički niko nije nadigrao ove sezone više ne stoje. Ne menja utisak ni detalj iz 90. minuta, kada je posle centaršuta Petrovića, Crnomarković zakucao loptu u sopstvenu mrežu. Jesu to Zvezda i Vojvodina, dva najjača tima u ligi, ali pre i posle trondedeljne pauze - dva poraza ukupnom gol-razlikom 1:7, uz očajan subjektivni utisak i mizernih sedam postignutih golova na 10 utakmica (od toga tri protiv OFK Beograda). Nešto debelo ne štima...