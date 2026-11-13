UŽIVO: Srbija - Nemačka 1:3

LIGA NACIJA, 5. KOLO:

SRBIJA - NEMAČKA 0:2

/Babić 3ag, Virc 14/

UŽIVO KVOTE

Stadion: Rajko Mitić

Sudija: Havijer Alberola (Španija)

SRBIJA (3-4-2-1): VMS - Gudelj, Milenković, Babić - Nedeljković, SMS, Džodić (od 46. Dragojević), Sukačev - Samardžić (od 46. Živković), Tadić (od 63. Lučić) - Cvetković.

NEMAČKA (4-2-3-1): Ter Štegen - Troj, Ta, Tšau, Mitelštet - Kimih, Pavlović - Gruda, Virc, Šerhant - Haverc.