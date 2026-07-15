(©Reuters)
UŽIVO: Tuhelovo iznenađenje za Argentince - Morgan Rodžers na krilu?!
Najnovije vesti
sre. 15.07.26. | 18:51
Pratite na Mozzart Sportu dešavanja drugog polufinala Mundijala
POLUFINALE MUNDIJALA
Sreda
21.00: (2,85) Engleska (3,10) Argentina (3,10)
Utorak
Francuska - Španija 0:2 (0:1)
/Ojarsabal 22, Poro 58/
Komentari / Podeli vest
Mundijalreprezentacija EngleskeMundijal 2026reprezentacija ArgentineUŽIVO
tagovi
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Tenis
Kosarka
Najava mečeva
sreda | 15.07.2026.
četvrtak | 16.07.2026.
petak | 17.07.2026.