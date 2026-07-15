(©Reuters)
(©Reuters)

UŽIVO: Tuhelovo iznenađenje za Argentince - Morgan Rodžers na krilu?!

sre. 15.07.26. | 18:51

Pratite na Mozzart Sportu dešavanja drugog polufinala Mundijala

POLUFINALE MUNDIJALA

Sreda

21.00: (2,85) Engleska (3,10) Argentina (3,10) 

Utorak

Francuska - Španija 0:2 (0:1)
/Ojarsabal 22, Poro 58/

tagovi

Mundijalreprezentacija EngleskeMundijal 2026reprezentacija ArgentineUŽIVO

Sledeća vest