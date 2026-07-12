Varniči na sve strane: Lamin može da priča šta hoće, nema straha i nikoga se ne plašimo

Prekosutra će se dve velike sportske nacije nameriti jedna na drugu, a reči španskog vunderkinda dovele su do toga da varniči na sve strane. Lamin Jamal voli da podgreje atmosferu pred velike utakmice. Nemoguće je ne dotaći se i ne osvrnuti se na izrečeno, odmah je Ibrahima Konate upitan da prokomentariše.

„Može da priča šta god hoće… Ne, ne, nema straha, ne treba nikoga da se plašimo, već da ostanemo skromni i ne upadnemo u tu zamku, naročito ne u ovoj fazi takmičenja“, rekao je Ibrahima Konate i nastavio u istom tonu:

„Iskreno, ne slušamo šta se priča. Pokušaćemo da se spremimo što je bolje moguće, pa ćemo na kraju utakmice videti ko će pobediti“.

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Ne nameravaju Francuzi da se usredsrede samo na Lamina Jamala, iako bi po njih mogao da bude ogromna pretnja.

„Ne razmišljamo samo o tome kako da zaustavimo Lamina. Španija je izuzetan tim, ima mnogo individualnog talenta. Ali, cilj nije da se fokusiramo isključivo na jednog igrača, jer ceo tim može da nam nanese štetu. Napadačka igra im je prilično izuzetna. Biće potrebno uložiti kolektivni napor – od napada i veznih igrača, preko odbrane, pa i do samog Menjana. Zaista su neverovatni“.