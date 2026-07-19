Vasić: Hamarbi je prošlost, želim samo da igram fudbal

Nikolin problem bila je prethodna povreda ukrštenih ligamenata, koju je kao igrač Bromapojkarne doživeo u novembru 2024. Zbog toga ga nije bilo na terenu skoro godinu dana. U avgustu 2025. je stigao u Hamarbi, očekivao je tamo veću podršku i minutažu, ali to se nije dogodilo.

Ove sezone, Nikola je u dresu Hamarbija na sedam mečeva imao svega 91 minut na terenu. Kada je 18. aprila na meču sa Ergriteom u pobedi od 8:1 postigao het-trik, činilo se da je povratak neminovan, ali u Hamarbiju su mislili drugačije i prednost dali drugim napadačima, pa Vasić nije imao izbora osim da ovog leta potraži novi klub. Potpisao je za GAIS 14. jula i ubrzo je dobio priliku.

16.30: (3,90) Elfsborg (3,50) Sirijus (1,95)

U subotu je debitovao, ali je njegov tim izgubio sa 2:0 na gostovanju AIK-u. Vasić je na teren ušao u 62. minutu umesto Saltera, ali nije uspeo da spasi brod koji je počeo da tone, sa dva primljena pogotka u prvih 15 minuta drugog poluvremena.

Po završetku susreta, Nikola je rekao da je najvažnije da je ponovo na terenu.

"Osetio sam malu tremu, pozitivan pritisak. Domaći navijači su mi zviždali, ali čim sam počeo da igram, zaboravio sam na to. Ne ispadne uvek onako kako želite. Hamarbi mi je bio prvi klub, praktično sam odrastao tamo i igrao sam za njih. Tu sam postao fudbaler i gledao sam mnoge njihove utakmice. Ipak, dođe čas kada morate da se zapitate šta radite tamo. Ako neću igrati, šta tamo tražim? I stvar je bila u tome", rekao je Vasić za "Aftonbladet".

Najgore je prošlo, povreda ukrštenih ligamenata kolena je zalečena i Vasić želi samo da igra.

"To mi je želja, da igram fudbal. Godinu dana sam već u mogućnosti da igram, osećam da sam u odličnoj kondiciji, da sam se vratio u najbolju formu", dodao je Vasić.

Taj het-trik protiv Ergritea dao mu je lažnu nadu, jer posle toga nije dobijao šansu.

"To utiče na igrača. Radite naporno i borite se svake godine. Imate negde u glavi da ste se već dokazali. I bude vam teško. Nema fudbalera koji želi samo da trenira i ne radi ništa na terenu. Ja sam fudbaler i znam da sam dobar fudbaler. Kada me ne koriste, onda nemam nikakvu svrhu. Znam da ima onih navijača Hamarbija koji će razumeti moju situaciju. Dobio sam mnogo lepih reči od njih. Ne očekujem da svi shvate, ali samo želim da igram fudbal i zato sam ovde", poručio je Vasić kog za nekih mesec dana, tačnije 23. avgusta očekuje meč protiv bivšeg kluba.

Situacija se nije promenila ni kada je u Hamarbiju došlo do promene trenera i kada je Henrik Ridstrem preuzeo kormilo od Kalea Karlsona.

"Henrik me je cenio kao osobu i imali smo sjajne razgovore, ali posle njih nekoliko bilo je prilično jasno da neću biti napadač broj jedan ili dva, iako su imali poštovanje prema tome da želim da igram pred kraj karijere. Imao sam lepih nedelja pod Ridstremom, mislim da je dobar trener", kaže Vasić.

Na njemu je sada da se nametne u novom timu, a kapiten GAIS-a August Vengberg smatra da će im njegovo iskustvo značiti.

"Imali smo prilike da igramo protiv Nikole mnogo puta, on je neverovatno vešt napadač. Kada je ušao na teren, dao nam je značajnu energiju, ali odigrali smo generalno loš meč. Nismo dobijali duele, nismo nametnuli svoj stil igre, AIK je bio dobar. Ovo treba da nam bude poziv za buđenje, vreme za preispitivanje jer svakako moramo da napredujemo", poručio je kapiten GAIS-a.

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ŠVEDSKA, 15. KOLO

Petak

Mjelbi - Vesteras 0:0

Geteborg - Bromapojkarna 2:1 (0:0)

/Jeboa 54, Klemensen 79 - Berg 67/

Subota

AIK Stokholm - GAIS 2:0 (0:0)

/Ajari 49, Filing 58/

Nedelja

16.30: (1,25) Hamarbi (6,50) Degerforš (10,5)

16.30: (3,90) Elfsborg (3,50) Sirijus (1,95)

16.30: (5,40) Halmštad (4,00) Haken (1,62)

Ponedeljak

19.00: (6,85) Ergrite (4,85) Jurgorden (1,42)

19.00: (2,85) Kalmar (3,40) Malme (2,45)

*** kvote su podložne promenama