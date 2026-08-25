Potpuna mobilizacija u Humskoj i 25.000 prodatih ulaznica za revanš sa Hetafeom

Blagajne će raditi i sutra, u sredu, od 10 do 17 sati, a u četvrtak, na dan utakmice, od 14.00 do početka meča. Karte se mogu kupiti i na sajtu ticketline.rs.

Poraz od 1:3 u Španiji očigledno nije demotivisao navijače, mada je sasvim jasno da su na ovakav odziv uticale i najave kompletne uprave, pa i samog Ilića da će, posle samo četiri boda osvojena u uvodnih pet kola Mozzart Bet Superlige, podneti ostavke nakon revanša sa Hetafeom.

Najvatreniji navijači već su “osudili“ takav potez saopštivši da ne prihvataju ostavke, već da žele da aktuelno rukovodstvo i stručni štab nastave da rade. Taj apel da se stane u odbranu Partizana naveo je i košarkaše crno-belog kluba da u četvrtak dođu na stadion da podrže fudbalere.

Nema sumnje, očekuje nas spektakl, a da li će to biti dovoljno za epski preokret? To je već druga priča.