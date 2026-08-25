Nova reč za fudbalsko čudo - Sabah! Veljko Simić u Ligi šampiona, Ber Ševa ispustila 2:1 u Bakuu

Srpskog fudbalera nije bilo u kolonama kada su u pitanju golovi i asistencije, ali je i večeras imao važnu ulogu na terenu. Svaka akcija je išla preko njega, bio je tu da zapreti iz drugog plana, da na pravi način povuče akciju i ubrza protok lopte. Dambrauskas ga je sa terena izveo u 87. minutu, kada je uveo svežeg Kaubaleva, čija je energija značila timu u produžecima.

Izraelski tim koji predvodi Ran Kožuh kroz čitave kvalifikacije za Ligu šampiona prošao je hvatajući protivničke greške u predaji lopte. Na taj način je eliminisao Crvenu zvezdu u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, delovalo je da će na sličan način kratkih rukava ostati i prvak Azerbejdžana. Ipak, Dambrauskasov tim je u završnici meča pokazao karakter, izborio produžetke i tamo demonstirao i ozbiljnu razliku u kvalitetu u odnosu na Izraelce.

Večeras je u Bakuu na stadionu Tofik Bahramov viđena jedna od najboljih utakmica u kvalifikacijama ovog leta. Igralo se otvoreno na obe strane, za šta je bio zaslužan domaći tim, koji je jurio rezultat bukvalno od prve sekunde meča, morao je da se bori i protiv Hapoela i protiv nesuđenog tragičara Stasa Pokatilova. Kazahstanski čuvar mreže je kod oba primljena gola dao gostujućim igračima loptu direktno u noge, pa je domaći sastav pored minusa iz prvog meča, morao da nadomesti i katastrofalne greške svog golmana. I uspeo!

U prvom poluvremenu je viđeno toliko prilika, koliko na nekim utakmicama nema ni za 90 minuta. Sabah je krenuo odlučno od starta i već u drugom minut zapretio preko Simića posle kornera, ali je njegov udarac prohujao preko prečke. Sa druge strane, Hapoel Ber Ševa je igrala ono što najbolje radi, lovila je grešku protivnika pritiskom na takozvanu drugu loptu i uhvatila domaćina na spavanju. Prvo je u drugom minutu zbog ofsajda poništen gol Igora Zlatanovića, ali to nije obeshrabrilo srpskog napadača, koji je bio na pravom mestu osam minuta kasnije da odbijenu loptu posle udarca Niva Jehošua pošalje u praznu mrežu. Sve je krenulo od pogrešnog pasa Stasa Pokatilova.