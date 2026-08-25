Nova reč za fudbalsko čudo - Sabah! Veljko Simić u Ligi šampiona, Ber Ševa ispustila 2:1 u Bakuu
Vreme čitanja: 12min | uto. 25.08.26. | 21:20
Fantastični sastav Valdasa Dambrauskasa nakon produžetaka zasluženo stigao do elitnog takmičenja – 5:2
Uspeh u fudbalu nije rezervisan samo za one najveće, koji su pisali istoriju i učinili ga onakvim kakav jeste, uspeh se zaslužuje učinkom na treninzima i na terenu. Sabah je klub koji je osnovan 2017. godine, ali je za kratko vreme dosegao visine koje niko nije pomislio da bi mogao da dostigne. Ekipa Valdasa Dambrauskasa je večeras u Bakuu režirala pravu fudbalsku dramu. Ne samo da je ima zaostatak iz prvog meča (1:2) protiv Hapoel Ber Ševe, već je izraelski šampion i na stadionu Tofik Bahramov vodio sa 2:1 i bio na korak od plasmana u Ligu šampiona. Ipak, domaćin je sve vreme napadao, ređao šanse izborio produžetak u četvrtom minutu nadoknade i na kraju zasluženo došao do plasmana u elitno takmičenje – 5:2 (3:2, 1:1), prva utakmica 1:2.
Nekada je za rezultat u fudbalu potrebno da od ove igre napraviš nauku, pročitaš sve mane protivnika i spremiš seriju specijalnih zadataka za svoje igrače, ali je u slučaju Hapoel Ber Ševe bilo dovoljno samo dobro uigrati ono što se trenira na svakom treningu. To zvuči jednostavno, ali je zapravo jedna od najtežih stvari u treniranju doći do apsolutnog automatizma. Ipak, taj fudbal nećemo gledati u Ligi šampiona, već u Ligi Evrope, gde mu je i mesto. Dalje je otišao bolji tim, koji je na terenu još jednom predvodio odlični Veljko Simić.
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Srpskog fudbalera nije bilo u kolonama kada su u pitanju golovi i asistencije, ali je i večeras imao važnu ulogu na terenu. Svaka akcija je išla preko njega, bio je tu da zapreti iz drugog plana, da na pravi način povuče akciju i ubrza protok lopte. Dambrauskas ga je sa terena izveo u 87. minutu, kada je uveo svežeg Kaubaleva, čija je energija značila timu u produžecima.
Izraelski tim koji predvodi Ran Kožuh kroz čitave kvalifikacije za Ligu šampiona prošao je hvatajući protivničke greške u predaji lopte. Na taj način je eliminisao Crvenu zvezdu u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, delovalo je da će na sličan način kratkih rukava ostati i prvak Azerbejdžana. Ipak, Dambrauskasov tim je u završnici meča pokazao karakter, izborio produžetke i tamo demonstirao i ozbiljnu razliku u kvalitetu u odnosu na Izraelce.
Večeras je u Bakuu na stadionu Tofik Bahramov viđena jedna od najboljih utakmica u kvalifikacijama ovog leta. Igralo se otvoreno na obe strane, za šta je bio zaslužan domaći tim, koji je jurio rezultat bukvalno od prve sekunde meča, morao je da se bori i protiv Hapoela i protiv nesuđenog tragičara Stasa Pokatilova. Kazahstanski čuvar mreže je kod oba primljena gola dao gostujućim igračima loptu direktno u noge, pa je domaći sastav pored minusa iz prvog meča, morao da nadomesti i katastrofalne greške svog golmana. I uspeo!
U prvom poluvremenu je viđeno toliko prilika, koliko na nekim utakmicama nema ni za 90 minuta. Sabah je krenuo odlučno od starta i već u drugom minut zapretio preko Simića posle kornera, ali je njegov udarac prohujao preko prečke. Sa druge strane, Hapoel Ber Ševa je igrala ono što najbolje radi, lovila je grešku protivnika pritiskom na takozvanu drugu loptu i uhvatila domaćina na spavanju. Prvo je u drugom minutu zbog ofsajda poništen gol Igora Zlatanovića, ali to nije obeshrabrilo srpskog napadača, koji je bio na pravom mestu osam minuta kasnije da odbijenu loptu posle udarca Niva Jehošua pošalje u praznu mrežu. Sve je krenulo od pogrešnog pasa Stasa Pokatilova.
Sabah je i u nastavku prvog dela utakmice napdao kao i na početku meča. Samo tri minuta nakon Zlatanovićevog gola Rahmunalijev se stuštio ka gostujućem golu, ali je osujećen pred samim golom. Isti igrač je u 35. minutu snažno šutirao sa 25 metara udaljenosti, ali je Marsijano tu loptu skrenuo u korner. To je bila najava onoga što će se desiti samo tri minuta kasnije, kada je prvi put ozbiljnije popustila odrana Ber Ševe. Pedro Amador je pokušao da spreči Džoj Lensa Mikelsa da ugrozi gol njegovog tima, ali je loptu skrenuo pravo pred noge Kristijana Envačuvkua, koji je neometan pogodio metu.
Izraelci su nekako dogurali do poluvremena, ali su u drugom usledili još žešći naleti domaćina. Prosto je neverovatno kako u prvih desetak minuta nastavka nije došlo do potpunog preokreta. Prvo je uporni Mikels u 49. minutu pogodio prečku, tri minuta kasnije je Envačukvu gađao glavom pored same stative, dok je u 55. minutu Mikelsov udarac iz neposredne blizine odbranio Marsijano. Reprezentativac Ruande je tada počeo ozbiljno da koketira sa ulogom tragičara utakmice, a po mišljenju mnogih fudbalskih kritičara.
Hapoel Ber Ševa je prvi put u drugom poluvremenu podigla glavu iznad vode u 59. minutu, kada je Elijel Perec izblokiran posle povratne lopte Amadora, a samo dva minuta kasnije ponovo je zavladala neverica na tribinama stadiona u Bakuu. Tragični Pokatilov je rukom dodao loptu pravo pred noge desnog beka gostiju Gaja Mizrahija, koji je fantastično reagovao sa 22 metara udaljenosti, prebacio čitavu odbranu domaćih i pogodio mrežu.
Iako je sastav Valdasa Dambrauskasa pretrpeo ozbiljne udarce na ovom meču, nije odustajao ni nakon drugog velikog šoka. Nastavio je da nadapa u naletima i za to mu se vratilo u 74. minutu, kada je Rahmunalijev konačno pogodio udarac sa distance.
Nastavio je Sabah da napada i u finišu, ali i da promašuje. Hapoel je bio na konopcima, ali je delovalo da će se nekako izvući, uprkos činjenici što konstantno prima udarce. Međutim, Sabah je krenuo na sve ili ništa, u dubokoj nadoknadi je imao dva vezana kornera, a ondaj drugi je u pogodak iz voleja sa ivice kazenog prostora pretvorio Telur Mutalimov. Bilo je jasno da Izraelce čeka potop u produžecima, što se i obistinilo.
Gosti su počeli da gube tlo pod nogama posle crvenog kartona Đibrila Diopa u 100. minutu. Samo minut kasnije četvrti gol za domaćina je postigao Orfi Embina, dok je svaka priča završena u 115. minutu. Tada je metu konačno pronašao najbolji igrač ovog tima Džoj Lens Mikels.
PLEJ-OF ZA LIGU ŠAMPIONA (REVANŠ)
Utorak
Sabah - Ber Ševa 5:2 (1:1)
/Envačukvu 38, Rahmonalijev 74, Mutalimov 90+4, Embina 101, Mikels 115 - Zlatanović 10, Mizrahi 61/
21.00: (1,50) Bode Glimt (5,00) NEC (5,30) - 3:1
21.00: (2,00) LASK (3,50) Seltik (3,70) - 0:3
Sreda
21.00: (2,50) Celje (3,30) Slovan Bratislava (2,85) - 1:1
21.00: (1,97) Lion (3,50) Fenerbahče (3,90) - 1:1
21.00: (2,45) Viking (3,40) Dinamo Zagreb (2,85) - 2:2
21.00: (1,50) AEK (4,00) Levski (7,25) - 0:0
*** kvote su podložne promenama