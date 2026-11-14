Neverica u Minhenu: Dejvis ponovo povređen
Vreme čitanja: 2min | sub. 14.11.26. | 13:24
Čeka se procena lekara koliko će pauzirati
Ostvarila je Kanada pozitivan rezultat protiv Gvatemale u prvom meču četvrtfinala Lige nacija, pošto je kao gost slavila sa 3:2, međutim, revanš bi mogla da dočeka značajno oslabljena, jer je već u 6. minutu iz igre zbog povrede morao da izađe Alfonso Dejvis.
Levi bek Bajern Minhena našao se u startnoj postavi i sa kapitenskom trakom oko ruke prvi put još od marta prošle godine, međutim, nije se naigrao. Pao je posle promene pravca na klizavom terenu, pridigao se i nastavio da igra, ali je brzo morao da bude zamenjen. A, izveštaji lekara ne čekaju se sa strepnjom samo u kanadskoj reprezentaciji, već i u Minhenu.
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Dejvis je od početka sezone igrao redovno, ali je posle kidanja prednjeg ukršenog ligamenta u martu 2025. nekoliko puta morao da pauzira zbog povreda mišića. Čini se da će i ovaj put biti tako, odnoso da ga čeka period mirovanja, što se neće dopasti Vensanu Kompaniju koji već ima probleme s nekoliko povređenih igrača.
Luis Dijaz, Džamal Musijala, SerŽ Gnabri i Ismael Saibari odsutni su već neko vreme, neki će nazad na teren tek sledeće godine, tako da je Bavarcima neophodan svaki igrač kako bi mogli jednako dobro da nastupaju i u Bundesligi i u Ligi šampiona. Sa 876 minuta u igri, Dejvis je ove sezone na devetom mestu u Bajernovom timu. Ima Kompani veliko poverenje u njega, nestrpljivo ga je čekao da se vrati u takmičarski pogon i jasno je zašto sada strepi čekajući vesti iz Kanade.
Kanada četvrtfinalni revanš Lige nacija sa Gvatemalom igra za tri dana, ali teško da će Dejvis moći da pomogne saigračima. Pitanje je i da li će biti u Bajernovom timu za duel sa Kelnom 20. novembra i Lilom pet dana kasnije. Istorija povreda ne ide u prilog 26-godišnjem fudbaleru.