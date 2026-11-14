Neverica u Minhenu: Dejvis ponovo povređen

Ostvarila je Kanada pozitivan rezultat protiv Gvatemale u prvom meču četvrtfinala Lige nacija, pošto je kao gost slavila sa 3:2, međutim, revanš bi mogla da dočeka značajno oslabljena, jer je već u 6. minutu iz igre zbog povrede morao da izađe Alfonso Dejvis.

Levi bek Bajern Minhena našao se u startnoj postavi i sa kapitenskom trakom oko ruke prvi put još od marta prošle godine, međutim, nije se naigrao. Pao je posle promene pravca na klizavom terenu, pridigao se i nastavio da igra, ali je brzo morao da bude zamenjen. A, izveštaji lekara ne čekaju se sa strepnjom samo u kanadskoj reprezentaciji, već i u Minhenu.