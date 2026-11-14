Dominacija u Milanu krunisana MVP priznanjem! Valančijunas najbolji u 11. kolu Evrolige

Uz Barselonu, Žalgiris je trenutno ekipa u najboljoj formi u Evroligi. Tim iz Kaunasa iskoristio je nešto povoljniji raspored, vezao pet pobeda i sada zaostaje samo jedan trijumf za ekipama koje dele prvo mesto sa osam pobeda.

Poslednja u nizu pred ekipom Tomasa Masijulisa pala je Olimpija iz Milana, koju je Žalgiris na gostovanju savladao rezultatom 86:83. Ipak, najjači utisak te večeri ostavio je Jonas Valančijunas, koji je monstruoznom partijom zaslužio priznanje za MVP-ja 11. kola elitnog takmičenja.