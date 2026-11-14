Dominacija u Milanu krunisana MVP priznanjem! Valančijunas najbolji u 11. kolu Evrolige
Vreme čitanja: 2min | sub. 14.11.26. | 13:07
Litvanski centar sa 36 indeksnih poena predvodio je Žalgiris do pobede
Uz Barselonu, Žalgiris je trenutno ekipa u najboljoj formi u Evroligi. Tim iz Kaunasa iskoristio je nešto povoljniji raspored, vezao pet pobeda i sada zaostaje samo jedan trijumf za ekipama koje dele prvo mesto sa osam pobeda.
Poslednja u nizu pred ekipom Tomasa Masijulisa pala je Olimpija iz Milana, koju je Žalgiris na gostovanju savladao rezultatom 86:83. Ipak, najjači utisak te večeri ostavio je Jonas Valančijunas, koji je monstruoznom partijom zaslužio priznanje za MVP-ja 11. kola elitnog takmičenja.
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Valančijunas je protiv Milana sakupio 36 indeksnih poena, što je bio najbolji učinak među svim igračima u 11. kolu Evrolige, ali i njegov lični rekord u takmičenju.
Litvanski centar je za nešto više od 25 minuta na parketu zabeležio 17 poena, čak 20 skokova, dve asistencije, dve ukradene lopte i jednu blokadu. Sa 20 uhvaćenih lopti postavio je novi klupski rekord Žalgirisa u Evroligi, a ujedno ostvario i najbolji skakački učinak ove sezone.
Najbliži mu je bio Tejlen Horton Taker iz Fenerbahčea sa indeksom korisnosti 33, dok je Tremont Voters iz Asvela sakupio 30 indeksnih poena. Ipak, obojica su doživela poraze sa svojim ekipama, pa nisu ni mogla da konkurišu za nagradu. Iza njih našli su se Evan Furnije i Džordan Lojd, obojica sa indeksom 28.