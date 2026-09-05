Velika seoba Srba: Znate li gde sad igraju naši reprezentativci?

Ali, kada Paunović bude objavio spisak, hoćete li se iznenaditi kada budete videli imena klubova u zagradama, iza imena i prezimena srpskih reprezentativaca? Oni koji su intenzivno pratili prelazni rok – neće. Oni koji su ga gledali sa pola oka – možda i hoće. Jer, bilo je transfera tokom celog leta, možda je nekom neko promakao, prošao ispod radara. A, gotovo polovina srpskog državnog tima je promenila sredine u odnosu na prolećno okupljanje, kada je Paunović imao gro snaga pored sebe.

Otkako je postao selektor, Paunović je na šest utakmica poslao na teren okruglo 50 fudbalera. Da vidimo gde su sada, kada je letnja pijaca skoro završena u Evropi.

Veljko Paunović (MN Press)

GOLMANI

Kada su golmani u pitanju, to nije bilo promena. Iako su dugo špekulisalo da će Vanja Milinković-Savić napustiti Napoli, pa se pominjali klubovi iz Italije i Engleske kao moguća odredišta, na kraju je ostao u gradu ispod Vezuva. Đorđe Petrović je i dalje u Bornmutu, a Predrag Rajković u Al Itihadu.

Od momaka koji su bili tu za mečeve sa Zelenortskim ostrvima i Meksikom, što je bio neki, pa, gotovo rezervni sastav, Filip Stanković je ostao u Veneciji, kao i Luka Lijeskić u Radničkom iz Kragujevca. Ni Veljko Ilić nije menjao sredinu, ostao je u Viđevu iz Lođa, iako se šuškalo da bi mogao da ode iz Poljske.

ODBRANA

Kosta Nedeljković ima novi klub. Posle dugog perioda stagnacije u Aston Vili i Lajpcigu, desni bek je promenio sredinu, prešao u Glazgov Rendžers na pozajmicu i što je najbitnije – počeo je da igra. Već je Nedeljković upisao četiri nastupa, što govori da Policajci veruju u njega i to je jedna od boljih vesti kada je reprezentacija Srbije u pitanju ovog leta.

Od Ognjena Mimovića se tokom celog leta očekivalo da ode iz Fenerbahčea, brojni klubovi su se pominjali kao moguće destinacije, nekako se verovalo da kada Crvena zvezda proda Seola, da je povratak Mimovića sigurna stvar, ali… Ostao je desni bek u Fenerbahčeu da se bori za svoje mesto pod suncem i čak je licenciran za Ligu šampiona. To ne mora ništa da znači, ali ostaje nada da nagoveštava priliku za Mimovića da se pokaže u dresu turskog velikana.

Promena je bilo i na levoj strani terena. Aleksa Terzić se vratio u Italiju, postao je igrač Frozinonea. Njegov novi klub je odigrao četiri utakmice u Seriji A i Kupu Italije do sada, a Terzić je nastupio na tri.

Stefan Bukinac je ostao levi bek Jang Bojsa, što je i očekivano, jer je tek šest meseci u klubu. Ali, igra redovno, ima i dve asistencije u novoj sezoni.

Doskorašnji štoper Javora Petar Petrović, koji je za reprezentaciju debitovao protiv Meksika, postao je igrač Šturma u istorijskom transferu za Ivanjičane.

Ako se pogleda ceo sastav reprezentacije Srbije, sada je Strahinja Pavlović u klubu sa daleko najvećim renomeom – Milanu. I za njega su Englezi pisali da ima zainteresovanih klubova sa Ostrva, ali novi trener Ruben Amorim je odmah podvukao da Srbin nije na prodaju. Na nekim prijateljskim utakmicama Pavlović je nosio kapitensku traku rosonera.

Strahinja Pavlović (Reuters)

Nikola Milenković je ostao u Notingem Forestu, kao i Veljko Milosavljević u Bornmutu, odnosno Miloš Veljković u Crvenoj zvezdi. Ali, u taboru srpskog prvaka više nije Strahinja Eraković, koji se vratio u Zenit, mada je pitanje da li će i tamo ostati. Očekivalo se i od Nikole Simića da će napustiti Partizana tokom letnjeg prelaznog roka, međutim, ostao je u Humskoj, baš kao i njegov saigrač Vukašin Đurđević, koji je bio deo reprezentacije Srbije u junskim mečevima sa Zelenortskim ostrvima i Meksikom. Isto važi za Mirka Milikića, štopera Železničara, koji je bio “viđen” kao sledeća velika prodaja kluba iz Pančeva, ali i dalje je tu.

SREDINA TERENA

Nemanja Gudelj je uspeo sa kapitenskom trakom u ruci da uvede Sevilju u mirnu luku na kraju sezone i onda se sa njom rastao. Potrajalo je dok vezista Orlova nije izabrao novi klub, delovalo je da će se vratiti u Holandiju, ali pred sam kraj prelaznog roka izbor je pao na Hetafe.

Kada je obeštećenje u pitanju, najveći transfer ovog leta od srpskih reprezentativaca napravio je Aleksandar Stanković. Zatvorio je jedan mali krug na početku svoje karijere, pošto se iz Klub Briža, a pre toga Lucerna, vratio u Inter, koji je za njega platio Belgijancima 23.000.000 evra. Ali, moraće Stanković da bude strpljiv u taboru nerazura, jer je za sada odigrao samo sedam minuta.

Saša Lukić je ostao u istoj ligi, samo u drugom klubu. Iz Fulama je prešao u Ipsvič i odmah uskočio u startnu postavu novog premijerligaša.

Glazgov Rendžers je nova “kuća” Vanje Dragojevića. Doskorašnji kapiten Partizana je odmah pokazao da je spreman za mečeve na jačoj sceni od superligaške, pošto mu nije bio potreban neki period adaptacije: upisao je već šest nastupa na više frontova i postigao gol.

Povratak Dejana Zukića iz Volfzbergera u Vojvodinu je bilo jedno od iznenađenja leta, ali ofanzivni vezista je već sada na čelu liste strelaca Mozzart Bet Superlige.

Ivan Ilić je uhvatio poslednji voz, skinuo je dres Torina, gde je bio skrajnut iz ekipe i preselio se u Leće. Njegov brat Luka, koji je bio na klupi na prve dve Paunovićeve utakmice, protiv Engleske i Letonije, razišao se sa Ovijedom i trenutno je bez kluba.

Klub je promenio Marko Grujić, iz Atine, odnosno AEK-a, preselio se u obližnju Bugarsku i potpisao za Levski.

Ako gledamo centralu, iznenađenje je da je Petar Stanić i dalje igrač Ludogoreca, a tokom celog leta su ga “šetali” od Olimpijakosa do Belgije, Holandije, Nemačke… Njegoš Petrović je ostao u Vojvodini, kao i Sergej Milinković Savić u Al Hilalu i Lazar Samardžić u Atalanti.

SMS (Reuters)

Neočekivano, Vasilije Kostov je i dalje fudbaler Crvene zvezde, kao i njegove kolege Aleksandar Katai i Vladimir Lučić, koji je umalo završio u Drezdenu. Sredinu nije promenio ni Nemanja Maksimović, još je u Šabab Al Ahliju u Emiratima. Klub nije promenio ni Andrija Maksimović, ostao je u Lajpcigu, sa naznakama da bi mogao ove sezone da ima mnogo veću ulogu u timu.

Kada su u pitanju igrači po bokovima, bilo je i tu promena. Filip Kostić se rastao sa Juventusom, imao je na stolu ponudu AEK-a, da uveća srpsku koloniju u tom klubu, ali je odlučio da se posle 12 godina vrati u Holandiju. Njegov novi klub je PSV Ajndhoven.

Veljko Birmančević je “flertovao” sa Vojvodinom, kada je bilo jasno da neće ostati u Sparti iz Praga, ali ma koliko navijali da ga ponovo vidimo u srpskom fudbalu, njegov izbor je Ferencvaroš.

Nemanja Radonjić je kod Paunovića igrao protiv Engleske na Vembliju, a malo posle toga je “nestao”, skrajnut je iz tima Zvezde, ovog leta mu je istekao ugovor i novi klub ni danas nema.

Andrija Živković je ostao u PAOK-u, kao i Mijat Gaćinović u AEK-u i Lazar Ranđelović u Vojvodini.

NAPAD

Gotovo celo leto trajala je saga oko Dušana Vlahovića. Srpskom fudbaleru sa najvećom tržišnom vrednošću je istekao ugovor sa Juventusom i zato je bio vrlo tražena “roba” na tržištu. Pominjali su se Bajern, Barselona, Milan, Arsenal kao zainteresovani, najduže je Vlahović bio u kontaktu sa Atletikom, čiju je ponudu imao na stolu tokom celog leta, ali na kraju je izabrao Bešiktaš. Dobio je spektakularan ugovor, sarađuje sa trenerom kojeg dugo zna, prva je napadačka opcija… Deluje Dušan zadovoljno i srećno i nadamo se da će to dobro raspoloženje preneti na igre reprezentacije Srbije.