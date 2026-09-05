Malo je 370.000.000 evra za novajlije, ne sluti na dobro za Pevce

A leto je bilo euforično. Iskeširao je Totenhem čak 370.000.000 evra na pojačanja. Dve najveće kupovine su Sandro Tonali iz Njukasla, plaćen neverovatnih 108.000.000 evra, i još preplaćeniji novajlija koji je sa Vest Hemom ispao iz elite, Mateus Fernandes (99.000.000). Velike kupovina je i Žan Pol van Heke iz Brajtona za 60.000.000, a kao slobodni igrači su stigli Endi Robertson iz Liverpula i Markos Senesi iz Bornmuta, dok su na pozajmice došli u prestonicu Velike Britanije Omar Marmuš iz Sitija i Mihajlo Mudrik iz Čelsija.

16.00: (2,45) Notingem Forest (3,35) Totenhem (2,90)

Na papiru Totenhem mora da se bori za Evropu, ali na terenu to je izgledalo očajno u prva dva kola. Naravno, početak je sezone, ima vremena za popravni, ali italijanski strateg koji je spasao Pevce ispadanja u finišu prošle sezone imaće pune ruke posla.

Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket: Nova generacija dobitnih tiketa i rane isplate!

Ni raspored ne mazi klub iz Londona koji danas gostuje Notingem Forestu (16.00), koji je umalo prošle nedelje pobedio na Enfildu (2:2, dva puta vodio protiv Liverpula).

Nema mira u Totenhemu. Prethodnih dana je centralna ličnost bio Brazilac Rišarlison, koji nije u planovima De Zerbija, ali nije našao klub ovog leta, mada u nekim zemljama i dalje traje letnja „pijaca”. Italijana je iznerviralo pitanje novinara o statusu Rišarlisona.

“Ako igrač ne želi da bude ovde, zašto bi bio u timu?”, ljutito je odbrusio nekadašnji strateg Marselja.

13.30: (2,15) Njukasl (3,50) Bornmut (3,30)

Rišarlison se prethodnih dana dovodio u vezu sa Trabzonom. Bilo je priče i oko povratka u Everton, ali je to otpalo.