Malo je 370.000.000 evra za novajlije, ne sluti na dobro za Pevce
Vreme čitanja: 4min | sub. 05.09.26. | 08:59
Totenhem bez boda, ali i gola u prva dva kola pred odlazak u Notingem (16.00). Problem oko Rišarlisona, Mudrik dobija šansu na Siti Graundu
Izgleda da i od goreg ima gore za Pevce. Prošle sezone je malo falilo da Totenhem ispadne iz Premijer lige. Da ne beše minimalne pobede nad Evertonom u severnom Londonu u poslednjem kolu, ne tako davno finalistu Lige šampiona gledali bismo u Čempionšipu.
Nova sezona – stara strategija. Skupa pojačanja, početna euforija, ali brzo to pukne kao mehur od sapunice. Na terenu užas. Posle dva kola nula na kontu za tim Roberta De Zerbija. Ne samo da su upisana dva poraza od gradskog rivala Brentforda u gostima i Njukasla na svom terenu, nego nije postignut nijedan gol (primljeno pet). Samo još Aston Vila nije zatresla mrežu za 180 minuta.
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A leto je bilo euforično. Iskeširao je Totenhem čak 370.000.000 evra na pojačanja. Dve najveće kupovine su Sandro Tonali iz Njukasla, plaćen neverovatnih 108.000.000 evra, i još preplaćeniji novajlija koji je sa Vest Hemom ispao iz elite, Mateus Fernandes (99.000.000). Velike kupovina je i Žan Pol van Heke iz Brajtona za 60.000.000, a kao slobodni igrači su stigli Endi Robertson iz Liverpula i Markos Senesi iz Bornmuta, dok su na pozajmice došli u prestonicu Velike Britanije Omar Marmuš iz Sitija i Mihajlo Mudrik iz Čelsija.
16.00: (2,45) Notingem Forest (3,35) Totenhem (2,90)
Na papiru Totenhem mora da se bori za Evropu, ali na terenu to je izgledalo očajno u prva dva kola. Naravno, početak je sezone, ima vremena za popravni, ali italijanski strateg koji je spasao Pevce ispadanja u finišu prošle sezone imaće pune ruke posla.
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Ni raspored ne mazi klub iz Londona koji danas gostuje Notingem Forestu (16.00), koji je umalo prošle nedelje pobedio na Enfildu (2:2, dva puta vodio protiv Liverpula).
Nema mira u Totenhemu. Prethodnih dana je centralna ličnost bio Brazilac Rišarlison, koji nije u planovima De Zerbija, ali nije našao klub ovog leta, mada u nekim zemljama i dalje traje letnja „pijaca”. Italijana je iznerviralo pitanje novinara o statusu Rišarlisona.
“Ako igrač ne želi da bude ovde, zašto bi bio u timu?”, ljutito je odbrusio nekadašnji strateg Marselja.
13.30: (2,15) Njukasl (3,50) Bornmut (3,30)
Rišarlison se prethodnih dana dovodio u vezu sa Trabzonom. Bilo je priče i oko povratka u Everton, ali je to otpalo.
De Zerbiju se ispunila velika želja da dovede Mihajla Mudrika, koga je trenirao u Šahtjoru. Ukrajinac je imao mnogo problema van terena, suspendovan je zbog dopinga na čak 20 meseci, a sada mu je Italijan dao šansu da se vrati u fudbalski život. De Zerbi je za Mudrika rekao da ga doživljava kao sina, dok je ovaj uzvratio da mu je strateg fudbalski otac.
Italijan je najavio da će Ukrajincu pružiti šansu u nastavku, kako je rekao, od 15 do 30 minuta.
“Mihajlo ima 25 godina, nalazi se u pravom trenutku karijere i igra u vrhunskom klubu. Mislim da je ovo pravi momenat da pokaže šta može. On živi za fudbal. Nisam video mnogo igrača poput njega po pitanju mentaliteta, vere, rada tokom nedelje na treninzima. Radi duplo više od ostalih saigrača. Njegovi kvaliteti su mnogo veći nego što je dosad pokazao”.
16.00: (1,17) Mančester Siti (8,00) Koventri (14,0)
Govorio je Italijan i o zemljaku, najskupljoj investiciji u istoriji kluba, Sandru Tonaliju.
“Potrebno mu je više vremena da razume novi klub. Sećam se prve sezone u Milanu. Druge je osvojio skudeto, ali je prvo patio. A onda u drugoj godini… Želim da igra na svom nivou već sada. Ipak, razume da je za novajliju ovo drugačija situacija, nova sredina, svlačionica...”, istakao je Di Zerbi.
Očekuje se da će u špicu Totenhema u Notingemu igrati Mohamed Kudus i Omar Marmuš, uz Tonalija, Bentankura, Savija i Fernandesa na sredini terena. I dalje u timu Pevaca nema Šveđanina Kuluševskog, Francuza Odobera i Holanđanina Simonsa.
18.30: (3,90) Hal (3,50) Aston Vila (1,95)
Stub odbrane Šumara je naš reprezentativac, najbolji srpski fudbaler za prethodnu godinu, Nikola Milenković.
Statistika je porazna za Totenhem u duelima sa Notingemom – četiri vezana poraza. Prošle sezone u Premijer ligi dve ubedljive pobede Šumara nad Pevcima sa po 3:0.
PREMIJER LIGA – 3. KOLO
Petak
Ipsvič - Liverpul 0:2 (0:2)
/Isak 6,9/
Subota
13.30: (2,15) Njukasl (3,50) Bornmut (3,30)
16.00: (1,70) Brentford (3,60) Sanderlend (5,30)
16.00: (1,95) Brajton (3,50) Lids (3,90)
16.00: (2,35) Fulam (3,40) Kristal Palas (3,00)
16.00: (1,17) Mančester Siti (8,00) Koventri (14,0)
16.00: (2,45) Notingem Forest (3,35) Totenhem (2,90)
18.30: (3,90) Hal (3,50) Aston Vila (1,95)
Nedelja
15.00: (3,35) Everton (3,45) Mančester Junajted (2,15)
17.30: (1,70) Arsenal (3,60) Čelsi (5,30)
***Kvote su podložne promenama