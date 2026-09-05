Lazar Čezarini Samardžić

Italijani skoro čitav vek imaju izraz „Čezarini” za igrača koji često daje gol u sudijskoj nadoknadi. Izvesni Renato Čezarini je davne 1931. godine u dresu Azura u poslednjim trenucima utakmice doneo pobedu protiv Mađarske sa 3:2 u takmičenju koje je nosilo naziv Međunarodni kup.

Od tog trenutka na Apeninima svaki gol posle isteka 90. minuta se naziva Čezarini po ovom fudbaleru. Majstor za pogotke u smiraj utakmice bio je Frančesko Toti, koji ima dvocifreni broj golova za Romu i Italiju. Nije ni Princ Rima uspeo da zaseni Čezarinija, a na putu da postane majstor sudijske nadoknade je Lazar Samardžić.