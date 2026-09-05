Lazar Čezarini Samardžić
Vreme čitanja: 3min | sub. 05.09.26. | 10:04
U poslednjih 10 godina niko kao Srbin u dresu Atalante. Ofanzivni vezista izvesni starter protiv Rome na Olimpiku (20.45)
Italijani skoro čitav vek imaju izraz „Čezarini” za igrača koji često daje gol u sudijskoj nadoknadi. Izvesni Renato Čezarini je davne 1931. godine u dresu Azura u poslednjim trenucima utakmice doneo pobedu protiv Mađarske sa 3:2 u takmičenju koje je nosilo naziv Međunarodni kup.
Od tog trenutka na Apeninima svaki gol posle isteka 90. minuta se naziva Čezarini po ovom fudbaleru. Majstor za pogotke u smiraj utakmice bio je Frančesko Toti, koji ima dvocifreni broj golova za Romu i Italiju. Nije ni Princ Rima uspeo da zaseni Čezarinija, a na putu da postane majstor sudijske nadoknade je Lazar Samardžić.
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Njegova levica prošle nedelje protiv Bolonje rešila je pitanje pobednika u šestom minutu nadoknade. Nije dobro reagovao ni golman tima sa stadiona „Renato D’Alara” Lukaš Skorupski, ali to ne umanjuje Samardžićeve zasluge, koji se i ove sezone bori da bude starter u taboru tima iz Bergama.
20.45: (1,70) Roma (3,60) Atalanta (5,30)
Bio je to četvrti gol Srbina u zaostavnom vremenu otkad je stigao u Bergamo. Niko u poslednjoj deceniji u dresu Boginje provincije nije toliko puta tresao mreže u poslednjim trenucima utakmice. Najznačajniji je bio pogodak u osmom minutu sudijske nadoknade, kada je s bele tačke dao gol Borusiji iz Dortmunda u plej-ofu za plasman u osminu finala Lige šampiona u februaru prošle godine (4:1). Zanimljivo je da je Samardžić postigao gol Bolonji i u remiju 2024. Prvi takav pogodak je dao Marseju na Velodromu, dok je u dresu Udinezea u 104. minutu doneo ključni remi (1:1) protiv Empolija za ostanak Zebri u Seriji A.
Otkad se Atalanta vratila u najbolje društvo italijanskog fudbala u sezoni 2016/2017, fudbaleri iz Bergama su 17 puta postizali golove posle isteka 90 minuta i niko nije dvaput uspeo, osim srpskog reprezentativca.
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Gol Samardžića u prošlom kolu naterao je Maurisija Sarija da Srbina večeras (20.45) opet vrati u startnu postavu na Olimpiku protiv Rome u derbiju dana u Seriji A. Prošle nedelje je ušao na teren kao rezervista (zamenio Edersona) i doneo tri velika boda za svoj tim. Samardžić bi trebalo da čini trio na sredini terena sa Gaetanom i Edersonom, dok će u špicu da se nađu Skamaka, De Ketelare i Rou. Šansu s klupe čekaju Pašalić, Raspadori i Kesi.
15.00: (1,95) Fjorentina (3,45) Torino (4,00)
Atalanta ima sjajan skor protiv Rome poslednjih godina. U poslednjem odmeravanju snaga na Olimpiku bilo je 1:1 sredinom aprila ove godine, dok je u avgustu Boginja slavila sa 1:0 pred svojim navijačima. Od poslednjih osam mečeva ovih timova u Seriji A, čak šest pobeda tima iz Bergama, uz dva remija, bez poraza.
SERIJA A – 3. KOLO
Petak
Đenova - Komo - 1:4 (1:3)
/Osmajić 19 - Baturina 25, Diao 30, 78, Pas 40/
Subota
15.00: (1,95) Fjorentina (3,45) Torino (4,00)
18.00: (1,62) Inter (3,80) Napoli (5,80)
20.45: (1,70) Roma (3,60) Atalanta (5,30)
Nedelja
15.00: (2,55) Parma (3,15) Monca (2,95)
15.00: (2,70) Frozinone (3,35) Venecija (2,60)
18.00: (2,05) Bolonja (3,40) Sasuolo (3,70)
20.45: (2,15) Juventus (3,45) Milan (3,70)
Ponedeljak
18.00: (2,00) Kaljari (3,35) Leče (4,00)
20.45: (2,95) Udineze (3,15) Lacio (2,55)
***kvote su podložne promenama