Ovakvo poslovanje ima smisla

E, to je već dobar način funkcionisanja u okolnostima u kojima crno-beli obitavaju, kad nemaju dovoljno novca da priušte skupu robu i da se isprse na tržištu, a imaju malo, gotovo nikakvog prostora za grešku. Otuda je razumljivo što su igrači dovedeni na pozajmice, ali je za klub još bolje što posle njih otkup nije obavezan, već opcioni. Na taj način smanjen je rizik da se ulaže novac, a da se na terenu ne vidi pomak. Ovako je perspektiva potpuno drugačija i poslata je poruka svim momcima, bez obzira na godine, nacionalnost ili učinak u prethodnim sredinama: dokažite se ovde i kupićemo vas.

Partizan daje bar dva gola u večitom derbiju, kvota 3,20

To je mogućnost koju Partizan ima kao prioritetnu u saradnji sa svim klubovima odakle je dovodio igrače. Mogućnost kakvu nije uspeo ili je zaboravio da sebi obezvedi pre godinu i po dana kad je iz Štutgarta dovodio Jovana Miloševića. Talentovani napadač je eksplodirao, sam govorio da bi voleo da ostane u Beogradu, a kad je došlo vreme da se o tome priča, ispostavilo se da otkup nije moguć, jer to nije predviđao ugovor nijednom stavkom.

Kako bi sprečio slične pojave u budućnosti, Partizan je odlučio da insistira da u svakom ugovoru sklopljenom ovog leta ostavi opciju po kojoj na kraju sezone bira da li će nekog igrača zadržati. I pod kojim uslovima.

Traore i Kojzek (Star sport)

Sidni Lima predstavlja nastavak tog trenda. Brazilac je pre neki dan predstavljen kao novi štoper, možda će zaigrati i u večitom derbiju, a ako narednog juna trener i čelnici budu zadovoljni njegovim mečevima, crno-beli imaju šansu da ga kupe za 500.000 evra. I to da se oni prvi izjasne da li su za to ili ne, a tek onda, ako je odgovor odričan, mogu na scenu da stupe drugi klubovi i(li) pod različitim uslovima pregovaraju sa Santa Klarom.

Identična je situacija i sa ostalim momcima. Na primer, Sent Etjenu sad nije plaćeno ništa za pozajmicu Igora Miladinovića. Ako se bivši član Čukaričkog pokaže, a baš je fino počeo i već ima otisak na igre i rezultate Parnog valjka, otkupna cena je postavljena na 2.500.000.

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Što se tiče Džefersona Marijana, poznatijeg kao Že, Göztepe je inkasirao 150.000 evra kako bi brazilski napadač proveo sezonu u Beogradu. Cena po kojoj bi trajno postao član Partizana fiksirana je na ravno 1.000.000 evra. Njegov kolega iz napada, Erik Kojzek, doveden je takođe na plaćenu pozajmicu (500.000 evra), a za slučaj da uradi nešto konkretno i dopadne se ljudima iz kluba, imaju šansu da ga kupe za 2.000.000 evra. Uspeo je Parni valjak da vrati odbeglog sina, Milana Aleksića. Doduše, na zajam od Sanderlenda, pa će u varijanti da centralni vezista zadovolji, platiti Englezima 1.200.000 evra.

Kako se može čuti, ni u jednom od ovih ugovora opcija kupovine nije obavezna. Dakle, bez obzira na broj utakmica, golova i(li) asistencija, Partizan može da proceni da mu neki igrač nije potreban. Ili da nema novca da ga priušti, ali ima šansu da ga zadrži čak i da brojevi budu loši, ako neko od njih bude ponudio nešto zbog čega će trener i direktori reći „da“.

Na ovom mestu valja napomenuti da su kao slobodni igrači dovedeni Idrisu Baba i Aleks Zeković. Kad je u pitanju Šaka Traore, ofanzivac je potpisao ugovor do 2028, uz opciju da se saradnja produži do 2030. godine. Sve to besplatno. Milan ga je pustio, ali ne za džabe, jer je dogovor sledeći: srpski klub je preuzeo platu fudbalera iz Obale Slonovače, a kad dođe vreme za transfer, zarada se deli po principu „pola–pola“.

I na kraju – Nikola Čumić. Da bi rođeni Užičanin okončao saradnju sa Rubinom, Partizan je morao da pristane na opciju po kojoj će biti vlasnik 60 procenata ugovora. Ili, ako više volite, od naredne prodaje 40 procenata ide u Kazanj.

Ali, makar je Čumić igrač Partizana.