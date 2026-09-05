Bogdanova poruka Laziću: Srećna penzija, brate, dobro smo se šibali…

Godinama je jurio za ponajboljim protivničkim šuterima, neretko bi bili „uhapšeni“ i(li) spakovani „u džep“. Dosta je bilo, procenio je Branko Lazić da je kucnuo čas da stavi tačku na košarkašku priču – odsvirao je kraj.

Istekao mu je ovog leta ugovor sa Crvenom zvezdom, mada na njega u klubu sa Malog Kalemegdana nisu računali u proteklih godinu dana. Kao rekorder završio je priču u crveno-belom dresu, a sinoć je u Ljubljani, na svečanosti povodom 25 godina ABA lige, saopštio odluku o penzionisanju. Od tada čestitke pristižu, a među onima koji su se „upisali“ je i Bogdan Bogdanović.