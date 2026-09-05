Bogdanova poruka Laziću: Srećna penzija, brate, dobro smo se šibali…
Vreme čitanja: 1min | sub. 05.09.26. | 10:06
„I svaka čast na svemu postignutom“, napisao je košarkaš Hjustona
Godinama je jurio za ponajboljim protivničkim šuterima, neretko bi bili „uhapšeni“ i(li) spakovani „u džep“. Dosta je bilo, procenio je Branko Lazić da je kucnuo čas da stavi tačku na košarkašku priču – odsvirao je kraj.
Istekao mu je ovog leta ugovor sa Crvenom zvezdom, mada na njega u klubu sa Malog Kalemegdana nisu računali u proteklih godinu dana. Kao rekorder završio je priču u crveno-belom dresu, a sinoć je u Ljubljani, na svečanosti povodom 25 godina ABA lige, saopštio odluku o penzionisanju. Od tada čestitke pristižu, a među onima koji su se „upisali“ je i Bogdan Bogdanović.
Izabrane vesti
U dresu sa državnim grbom – saborci. Na klupskom nivou – veliki rivali. Naročito u periodu kada je Branko Lazić bio u Crvenoj zvezdi, a Bogdan Bogdanović u Partizanu.
„Srećna penzija, brate, svaka čast na svemu postignutom. A i dobro smo se šibali“, napisao je Bogdan Bogdanović na Instagramu.
Okačio je košarkaš Hjustona dve fotografije sa Brankom Lazićem. Jedna je u dresu reprezentacije, druga sa večitog derbija...
Branko Lazić rekorder je Crvene zvezde po broju nastupa, ima ih 838 u crveno-belom dresu, a podigao je 26 trofeja za skoro deceniju i po u beogradskom klubu. Sa reprezentacijom Srbije osvojio je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu.