Problem koji je 'usporio' Andreja Ilića
Vreme čitanja: 2min | sub. 05.09.26. | 08:14
Srbin koji je nedavno produžio ugovor sa Union Berlinom neće na teren pre oktobra
Pregazio je Andrej Ilić i drugu sezonu u Bundesligi. Njegov Union Berlin je bez problema opstao u eliti, a dobar deo zasluga za to ide upravo na račun srpskog špica u kojem je lani proradio duh plejmejkera. Uz pet pogodaka, Andrej je namestio čak devet golova saigrača, a više asistencija od njega imali su samo čudesni Majkl Olise (19), Julijan Rajerson (15) i Luis Dijaz (14).
Međutim, rođeni Beograđanin kojeg je ovog leta Frenk Lampard želeo u Koventriju i za kojeg je zagrejan bio Fulam, propustio je veći deo pripremnih utakmica, odnosno početak bundesligaške sezone. Union Berlin nije dao zvanične informacije o zdravstvenom stanju svog fudbalera, a kako Mozzart Sport saznaje iz izvora bliskih samog igraču, Ilić je tokom nedelje podvrgnut operaciji slepog creva koje mu je pravilo problema godinu dana unazad?!
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Dakle, sezonu karijere usporavali su mu, u tom trenutku, nedijagnostifikovani stomačni problemi. U tri, četiri navrata sumnjalo se na trovanje hranom, a srpski napadač je uprkos problemima nastavljao da trenira i igra.
Pre mesec dana, na pripremama u Austriji, ista boljka je ponovo počela da muči 26-godišnjaka koji je sam zatražio povratak u Berlin i detaljne analize. Ispostavilo se da je sve vreme probleme izazivalo slepo crevo koje mu je u međuvremenu odstranjeno, nakon čega je pušten na kućno lečenje i krenuo sa procesom oporavka. Samim tim, teško je očekivati da će na teren pre oktobra.
Tokom leta se upravo zbog silnih izostanaka sa prijateljskih mečeva spekulisalo da će biti prodat, međutim, berlinski klub je novim, višegodišnjim ugovorom, ozvaničenim 20. avgusta, stavito tačku na spekulacije i pokazao koliko je zadovoljan nekadašnjim omladincem Partizana.
Ilić je prošle sezone odigrao 2.257 minuta fudbala za Union u Bundesligi, učestvovao je u 14 od 44 gola svog tima, a u proseku beležio gol ili asistenciju na svakih 161 minut na terenu.
BUNDESLIGA – 2. KOLO
Petak
Štutgart - Keln 4:1 (1:0)
/El Kanus 39, Promel 60, Demirović 75, Vagnoman 90 - Hendriks 81ag/
Subota
15.30: (1,90) Borusija Menhengladbah (3,60) Elverzberg (4,00)
15.30: (1,48) Bajer Leverkuzen (4,40) Union Berlin (6,75)
15.30: (3,05) Hofenhajm (3,60) Borusija Dortmund (2,25)
15.30: (3,50) Paderborn (3,50) Frajburg (2,05)
15.30: (4,00) Verder (4,10) RB Lajpcig (1,78)
18.30: (14,0) Šalke (8,00) Bajern Minhen (1,17)
Nedelja
15.30: (2,90) Hamburger (3,45) Majnc (2,40)
17.30: (2,00) Ajntraht Frankfurt (3,60) Augzburg (3,60)
***Kvote su podložne promenama