Problem koji je 'usporio' Andreja Ilića

Pregazio je Andrej Ilić i drugu sezonu u Bundesligi. Njegov Union Berlin je bez problema opstao u eliti, a dobar deo zasluga za to ide upravo na račun srpskog špica u kojem je lani proradio duh plejmejkera. Uz pet pogodaka, Andrej je namestio čak devet golova saigrača, a više asistencija od njega imali su samo čudesni Majkl Olise (19), Julijan Rajerson (15) i Luis Dijaz (14).

Međutim, rođeni Beograđanin kojeg je ovog leta Frenk Lampard želeo u Koventriju i za kojeg je zagrejan bio Fulam, propustio je veći deo pripremnih utakmica, odnosno početak bundesligaške sezone. Union Berlin nije dao zvanične informacije o zdravstvenom stanju svog fudbalera, a kako Mozzart Sport saznaje iz izvora bliskih samog igraču, Ilić je tokom nedelje podvrgnut operaciji slepog creva koje mu je pravilo problema godinu dana unazad?!